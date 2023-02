P2A-P3A féminines : un week-end inhabituel à Acren

« On aurait dû plus oser »

La P3 de la REAL aurait pu revenir sur la tête détenue par La Louvière B en cas de succès mais c’est un revers 0-4 qui a sanctionné son duel au sommet face au leader. "Et pourtant, on a livré 50 premières minutes juste parfaites ! Et même notre prestation d’ensemble a été très bonne. On savait que devant ça serait compliqué, alors on est sorti rarement. Au repos, c’était 0-0, score mérité ! J’ai alors dit aux filles de se souvenir de la façon dont Baudour avait gagné contre nous en Coupe: 2-2 jusqu’à la 88e, avec la pièce tombée en sa faveur sur un tir venu de nulle part. Je sentais que si on tenait derrière, on pouvait espérer pareil scénario contre le leader. Les consignes étaient dès lors de rester en bloc, de le faire douter. Mais à la 50e, on a craqué, laissant deux brèches consécutives, qui coûtent autant de goals. On en prend deux autres en fin de partie mais on pouvait être fier de notre match, on a tout tenté face à une RAAL supérieure. On aurait peut-être pu rentrer plus dedans et plus oser sortir", explique Stijn Terache.

Avec ce revers, Acren A devra se contenter du rôle de dauphin. "On fera tout pour gagner ce samedi (18 h) face à Elouges, ce qui permettait de voir encore plus clair avec la deuxième place en sachant qu’il ne nous restera que trois matches à jouer, avec une nouvelle trêve puisqu’on ne reviendra que le 26 mars, suite à tous les forfaits. Incroyable !"

La P2 acrenoise reste, elle, en tête mais a laissé deux points à Biévène. "Avec de vifs regrets de notre part, complète Kevin Barrez. On encaisse le 2-2 à la dernière seconde. C’est frustrant d’autant plus que Biévène n’a eu que deux occasions sur toute la rencontre. Son premier goal naît d’un bête ricochet et le deuxième arrive suite à une erreur de notre part. On prend le mauvais choix en n’osant pas dégager le ballon, on le perd et on se fait punir alors qu’on venait de passer 45 minutes dans le camp adverse. Mais, oui, c’est une grosse contre-performance de notre part même si je m’y attendais un peu car, durant la trêve, les filles ont du mal à s’entraîner en raison des examens scolaires. Sans oublier le fait qu’on est limité au niveau de l’infrastricture puisque le club a décidé de ferme l’un de nos sites pour raisons énergétique et donc budgétaire. On est parfois à 40, P2 et P3 mélangées, sur un tiers de terrain. Pas idéal !"

« On mérite d’aller en P1 »

Mais la REAL compte bien se reprendre même si elle devra attendra le 11 février et la venue de Wez, deuxième, qui a battu Templeuve 4-1 et aura un beau match à jouer ce samedi face à Écaussinnes, troisième. "Il nous reste cinq matches, dont quatre à la maison où on part avec un avantage sur notre synthétique. Il faudra toutefois rester méfiant pour montrer qu’on mérite notre leadership. Si on démarre par un 6 sur 6, on sera alors bien parti. Mais on visera les 15 points pour prouver qu’on a le droit de viser la P1, le groupe étant de qualité."

Ce week-end, Acren A s’occupera en jouant un amical face aux U19 de Valenciennes. Au niveau de la série, au-delà de Wez-Écaussinnes, le Pays Vert B se rendra à Templeuve.