P1 féminine : P1 : Mouscron mordra-t-il une seconde fois les Louves ?

Alors qu’on attendait sans inquiétude les victoires du Pays Vert, leader, à Momignies et de Herseaux, quatrième, à Soignies, le dernier de la classe, on a été bien plus surpris par le partage concédé à domicile par le Stade Mouscronnois, deuxième, face à Hensies, pointé quatre places plus loin. Mais ce qui est encore plus étonnant, c’est le résultat vierge en lui-même… Ne pas marquer n’est nullement dans les habitudes des Hurlues qui en étaient jusque-là à une moyenne de plus de cinq goals inscrits par match. Que s’est-il passé lors du dixième rendez-vous du championnat ? "Un gros manque de réussite et une absence totale de réalisme, répond la coach Émilie Vanardois. On a fait 0-0 mais on a eu 25, voire 30 occasions… On n’en met pas une, on a tout raté face à une équipe qui a joué, comme souvent, à onze derrière. On a aussi eu droit à l’excellente prestation de la gardienne hensitoise. Ça et la poisse font qu’on est resté muettes devant le but alors que l’on méritait tellement mieux. On est toutes sorties défoutues de ce match !"