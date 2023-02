Et pour Belœil, ce serait un pas de plus vers le sacre, comme le rappelle son coach Chemcedine El Araïchi. "On joue deux fois à domicile en suivant et on veut prendre les six points sur six. Nous n’avons joué qu’une seule fois face à nos supporters depuis la nouvelle année et nous avons hâte de les retrouver. Ce serait bien de gagner pour fêter la reconduction du staff dans son entièreté pour la saison prochaine. Et sans manquer d’humilité parce que nous ne sommes pas encore champions, il faut aussi préparer une équipe pour la D3 amateurs. Et puisqu’on parle du titre, on sera attentif au comportement de Molenbaix qui a un déplacement difficile à Gilly."

« On peut toujours rêver »

Pour se rendre à l’Union, Giovanni Seynhaeve sait qu’il aura peu de latitude face à un leader de plus en plus impressionnant. "On peut toujours rêver ! Je pense que nous ferons notre possible pour éviter de prendre une râclée. J’ai fait passer un message aux leaders du groupe. La réaction est venue à l’entraînement. On verra donc dimanche. Mais de par ses individualités, Belœil est tout à fait capable de rester invaincu jusqu’au bout, même s’il connaît un jour sans."

L’autre affiche régionale oppose une équipe antoinienne revancharde face à un groupe péruwelzien qui retrouve des couleurs. Le Pays Blanc doit prouver qu’il sait se relever après la correction reçue de Molenbaix. Une seconde claque ferait certainement mal au moral des troupes qui s’éloigneraient de nouveau du tour final. "Une petite réaction est un euphémisme. J’ai relevé les manquements du match contre Molenbaix. Face à Péruwelz, il faudra plus de profondeur dans le jeu et de réalisme devant le but. Avec cela, nous aurions pu ennuyer Molenbaix un peu plus car notre première période n’était pas si mauvaise", souligne Jacques Depreter.

En pleine confiance après trois victoires consécutives, les gars de la Verte Chasse ne voudront pas s’arrêter en si bon chemin avec, en sus, la possibilité d’éloigner un concurrent direct pour le top cinq. "Surtout pas d’excès de confiance car nous allons rencontrer une bête blessée, prévient Jonathan Krys. Il ne faudra pas sous-estimer notre adversaire et montrer du cœur à l’ouvrage pour prolonger notre belle série."

Gilly mangé comme Antoing ?

Alors qu’il devait se rendre à Gilly en janvier avec un effectif puni par de nombreuses suspensions, Molenbaix s’y rend avec un noyau au complet, nanti, qui plus est, d’un succès plantureux à Antoing. La confiance habite les rangs cellois mais tout excès serait néfaste face au sixième classé après son match de retard perdu à Montignies mercredi (3-1). "Gilly s’est désorganisé durant le dernier quart d’heure laissant Montignies remporter méritoirement le match. Il reste sur un 0 point sur 6 mais nous devrons nous en méfier car il est capable de nous en mettre quatre dimanche", rappelle Charly Vanherpe.