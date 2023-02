Jérémy Obin revient à la Real, le zéro derrière aussi: coïncidence?

Jérémy, commençons par prendre des nouvelles de votre genou.

Il va nickel. On m’a retiré un petit bout de ménisque. J’aurais peut-être pu revenir plus tôt. Mais avec mon kiné, on a préféré ne prendre aucun risque. Je suis rassuré car j’avais quelques craintes de mon premier match en D2. Car le rythme est différent de la P2. Mais quelques jours après, cela va bien. Alors qu’après certains entraînements, je ressentais encore quelques douleurs, là je n’ai rien. C’est bien. Mais je dois continuer mes exercices pour renforcer mes cuisses. Cela me doit me protéger maintenant et pour mon futur. Si cela peut m’éviter de mettre une prothèse dans quelques années (rires).

On a quand même ressenti une petite frayeur lors d’un contact en début de match…

J’allais simplement pour contrer le centre de l’ailier. Je n’étais pas spécialement préparé à un contact. Mais il est arrivé plus vite que je ne le pensais. J’ai eu une petite montée d’adrénaline au moment du choc. J’ai un peu boité sur le coup. Mais c’était plus pour me rassurer. Comme cela a tenu, ça m’a totalement rassuré. J’ai pu oublier mon appréhension.

Comment jugez-vous ce retour ?

Je me suis senti bien dans mon jeu. Je me suis concentré avant tout sur mes interventions défensives. À la relance, je n’ai pris aucun risque. Cela a plutôt bien fonctionné. Je suis revenu dans le groupe comme si je ne l’avais jamais quitté. Et c’est plus ou moins le cas. Lors de ma convalescence, je suis toujours resté proche du vestiaire. Avant mon opération, je venais déjà m’entraîner en salle au club. Puis, on me mettait sur la feuille à domicile en tant que kiné. Cela me permettait de donner quelques conseils depuis le banc. Malgré tout, je ne peux cacher que je ressentais un peu de frustration. Même après une victoire. Car j’avais envie d’être sur le terrain avec les gars. Cela m’a manqué !

Vous fêtez votre retour avec une victoire.

C’était un retour parfait pour moi. J’étais très content à l’issue de la partie. Car on a mis la manière. On a concédé quelques occasions mais on a été solide.

Est-ce vraiment un hasard si le retour du patron défensif coïncide avec la première clean-sheet depuis octobre ?

J’en suis le premier heureux mais je ne veux pas m’en vanter. Déjà contre Rebecq, elle aurait pu tomber parce que l’équipe avait fait du bon boulot. Mais il y a ce but un peu gag qui tombe…

Reconnaissez quand même que vous avez un rôle important dans le secteur défensif !

Oui mais il faut mettre de grands guillemets. Quand je suis sur la pelouse, j’essaie d’amener au maximum mon expérience et mes conseils. Tant mieux si ma sérénité a permis d’aider à conserver ce zéro derrière. Je signe tout de suite pour en avoir encore plusieurs lorsque je suis sur le terrain. Mais ce n’est pas que grâce à moi !

Avec vous et l’apport de Raphaël Okitohambe, la Real a trouvé encore plus de taille sur phases arrêtées. Est-ce une arme à exploiter dans le futur ?

On a pas mal de gabarits avec Flo (Smars), Bastien (Youdjouen), Vinny (Mayélé), Raph et moi. On doit s’en servir. Contre Verlaine, j’en ai eu une belle en première mi-temps. J’ai revu les images. J’aurais dû rentrer le gardien dans le but avec le ballon plutôt que placer. Je dois encore retrouver les bons automatismes. Et cela vaut pour tous ceux cités. Ce sont des phases que l’on va travailler à l’entraînement. Aussi bien offensivement que défensivement. Parce qu’on a pris trop de buts là-dessus. Puis, avec de bons tireurs comme Garcia Dominguez et Houzé, il y a moyen de bien exploiter cela.

Le 9 sur 9 en ce début d’année a fait du bien. Quel est le sentiment dans le vestiaire ?

On est conscient d’avoir bien débuté mais on doit surtout garder les pieds sur terre. On ne doit pas se prendre pour ce qu’on n’est pas. On n’est jamais meilleurs que quand on travaille les uns pour les autres. Quand on a cet état d’esprit, on ne doit craindre personne. Mais on doit se rappeler que ça ne vient pas tout seul. Cela passe par l’abnégation dans le travail. Il faut toujours avoir en tête de cravacher pendant 90 minutes. Que ce soit les titulaires, les remplaçants et même ceux qui nous accompagnent. On peut avoir confiance. Mais en conservant une certaine humilité.

Ce sera bien nécessaire vu le calendrier à venir.

On a deux gros déplacements. À Dison, qui nous avait corrigés à l’aller (0-3) et contre qui on a l’envie de revanche et avant à Warnant, un leader qui n’a perdu que deux fois. Cela doit nous permettre de garder les pieds sur terre.

Toutefois, si vous gérez bien ces deux matchs, il y aura moyen de vivre une belle fin de saison…

Le principal, c’est de se retirer le plus vite possible du bas de tableau. Quand on sera sauvé mathématiquement, on pourra voir si on peut titiller un peu plus haut. Ce serait cool pour le groupe de jouer le Top 5 jusqu’au bout. Mais on ne doit pas s’emballer.

Le mercato commençant de plus en plus tôt et vu votre importance dans le noyau, on imagine que les discussions ont déjà débuté pour l’an prochain…

Joker (rires) ! Je me concentre d’abord sur cette fin de saison. À 30 ans, j’ai déjà subi deux opérations au même genou. Je ne veux pas faire n’importe quoi par rapport à mon boulot et à ma vie personnelle. Je vais me donner à 200% jusqu’à la fin du championnat. Puis on verra si le physique tient. Mais il est clair que j’aimerais encore aider la Real quelques années. Car je me sens très bien ici.