Ivanof: « À l’aube d’une période cruciale »

Marvin, vous avez enfin retrouvé les joies de la compétition le week-end dernier… en P3 avec le brassard de capitaine et… Jérémy Descarpentries comme coach ! Amusant.

La première chose que je retiendrai, c’est d’avoir pu rejouer avec Axel (Pio), joie qui m’avait été refusée depuis 9 mois. J’ai repris lundi dernier, j’ai enchaîné avec le match amical à La Louvière et j’ai demandé au coach de m’aligner en P3. Retrouver le terrain m’a fait un plaisir fou, j’étais excité comme un jeune premier. Que ce soit en P3 ou en P10. Avec le brassard de capitaine ou pas. Que Quentin (Piéraert) en ait hérité n’est que le reflet de la logique puisque j’ai été absent une grande partie de la saison.

Pio, Zanzan, Ivanof, Thambwe, Ze sans compter Marquette et Parent intégrés au noyau de la D3, inutile de dire qu’Havinnes et Gaëtan Deweerdt ne vous disent pas merci !

La situation difficile de notre adversaire ne datait pas du week-end passé. Et puis on reste des joueurs comme tout le monde. Quand on descend en P3, c’est pour reprendre du temps de jeu: Ze, Axel et moi sommes éloignés des terrains depuis bien longtemps et Thambwe revenait de trois semaines de vacances. J’ai entendu dire que l’on avait fait descendre des vieux mais ce n’est pas le cas. Moi, ça ne me dérange pas. Je me souviens de mon passage à Courtrai en réserves où je me suis coltiné Selim Amallah un lundi soir avec le Standard.

Drôle de saison pour vous: 5 matchs complets, 7 d’absence pour blessure et 6 pour les études. Jamais vous n’avez eu un temps de jeu aussi famélique !

Ah… Ces études (NDLR: Marvin est futur kiné comme un certain… Axel Pio, diplômé) et cet ischio. C’est la première fois que ça m’arrive dans ma carrière. La dernière j’espère !

N’avez-vous pas été trop loin physiquement ?

Je vis avec très peu de regrets. J’ai toujours fait mes choix en âme et conscience, et ça pour le bien de l’équipe. C’est mon type de jeu. J’ai bien senti à Schaerbeek que j’avais trop tiré sur la corde. À un moment donné, le corps vous le fait comprendre. Le penalty concédé contre Manage au match aller n’a jamais lieu si je suis en pleine possession de mes moyens.

Quand on est éloigné ainsi, comment fait-on pour rester fit et concerné ?

J’ai beaucoup d’amis dans l’équipe donc je n’étais jamais très loin au niveau ders nouvelles à défaut d’être physiquement présent. J’ai eu des discussions après les matchs avec le coach, il m’a tuyauté. J’ai regardé et analysé les résumés de matchs. Enfin, j’ai envoyé pas mal de messages pour encourager et féliciter en fonction de la situation. Pour le reste, je me suis toujours entretenu en salle ou en courant… Bosser en solitaire ne me dérange pas.

Selon vous, reste-t-il une infime chance pour la tranche ?

Je ne sais pas mais si c’est le cas, il faut la jouer à fond (NDLR: il faudrait des revers conjugués de Mons et Onhaye ainsi qu’un nul de Saint-Symphorien, plus une victoire de Tournai bien sûr). Je crois que l’entraîneur a dit que c’était foutu. De toute façon, ce n’est pas dimanche que ça aurait dû se décider.

Quatre victoires de rang pour Manage, ça ne sera pas facile…

C’est toujours compliqué d’aller là-bas: terrain, ambiance, adversaire solide qui doit gagner pour avoir la tranche, tous les ingrédients sont là pour avoir un match engagé. On doit bien prester pour rester au contact du haut de tableau, on n’a pas le choix…

Copieux menu, viendront Saint Symphorien, Mons et Ath !

La période est cruciale. Pour le moment, on est encore accroché mais le mois qui vient sera clairement déterminant pour la suite et la fin de la saison. Même si les résultats ne suivaient pas, il restera encore des matchs pour se refaire. Il faudra voir aussi comment ça se passera derrière. Je n’ai jamais été habitué à regarder. Quand j’étais à Genk, on me disait que c’étaient les adversaires qui devaient te regarder et non l’inverse.

Avec ce programme de fou et le classement très serré, Tournai peut-il atteindre les prolongations de saison ?

Et pourquoi pas ? Sur les derniers matchs, on marque davantage. On doit surtout corriger toutes les petites erreurs individuelles qui nous font prendre trop de buts… Tout reste possible, le foot n’est pas une science exacte. Si les planètes s’alignent, qui sait…

Surtout que les absents vont revenir et pourraient être de sacrés jokers !

C’est certain ! Un Axel Pio a un impact mental incontestable. Ze, Ba vont apporter un plus devant. Jérémy Descarpentries disposera de davantage de cartouches, ce qui n’est pas du tout négligeable même s’il faudra un peu de temps pour que tout le monde retrouve le rythme.

Vous n’oubliez pas un Marvin Ivanov qui va solidifier le secteur défensif ?

Ce n’est sûrement pas moi qui vais affirmer cela ! Pas question de mettre ma personne en avant. Revenir dans les plans de l’équipe fait plaisir, surtout quand vous avez à vos côtés des valeurs sûres telles que Piéraert et Brouckaert… C’est l’idéal. Ce n’est pas moi qui décide ! Je vais essayer de jouer un maximum en tous les cas, j’ai déjà loupé assez comme ça !