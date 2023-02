Mais une défaite pourrait remettre tout cela en question, ce qui ne serait pas de très bon goût avant d’entamer la dernière journée du championnat régulier. Au classement, malgré le récent revers, l’Estu reste huitième mais Gand, situé à trois longueurs, pourrait profiter des deux dernières journées pour refaire son retard. S’ils gagnent à Tournai ce week-end, les Gantois reviendraient à un point avec, en ligne de mire, la venue de Merksem, dernier de la classe, pour conclure. Au même moment, l’Estudiantes devra accueillir Izegem avec le risque de perdre une place. "Et c’est tout ce qu’on veut éviter, avoue le président Laurent Vanden Brande. Garder notre huitième place permet d’entamer les play-off avec un actif de trois points (NDLR: contre deux pour le neuvième et un seul pour le dixième, alors que le septième en aura quatre) . Cela nous permettrait ainsi d’avoir un succès d’avance sur l’équipe qui occupera le dernier siège, celui qui fait chuter son occupant à l’étage inférieur. Avec les play-down, on va au-devant de six matches de coupe et s’offrir un joker ne sera pas du tout un luxe."

« L’Estu est prenable… »

Ne pas perdre ce samedi contre Gand permettra d’office de rester huitième et d’envisager la venue d’Izegem sans stress. "Mais Gand sera revanchard, se souvenant certainement de l’aller perdu de toute justesse, prévient le président qui a veillé à aller voir ses troupes cette semaine à l’entraînement. Parce que la défaite à Merksem ne m’a pas plu ! Ce n’est pas un bon signal qu’on a envoyé. Perdre chez le dernier fait dire à la concurrence que l’Estu est prenable en vue des play-down. On aurait pu prendre un vrai ascendant moral mais c’est tout le contraire qu’on a fait. J’aspire à voir les garçons rectifier le tir dès la réception de Gand. C’est pour cela que je suis allé les voir en accord avec le coach Romain Poix. Le revers à Merksem a laissé des traces dans les têtes et ce couac ne s’explique que par le fait que le groupe est passé à côté, entre autres car des cadres n’ont pas joué à leur niveau habituel. Mon objectif était de faire en sorte de garder de la sérénité dans le vestiaire. Je leur ai dit qu’il n’y a pas péril en la demeure car ce qui sera décisif, ce sont les play-down. Mais, pour les aborder avec plus de tranquillité, il est crucial de rester huitième. Tout le monde est là, on n’a pas d’excuse à faire valoir, il faut battre Gand", conclut un Laurent Vanden Brande qui se disait "relativement confiant quant à la réaction du groupe."