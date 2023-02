Rober Halsberghe, la mémoire ping herseautois

Malheureusement, ce premier club n’a pas persisté, mais il en fallait beaucoup plus à notre passionné de tennis de table pour tout arrêter en si bon chemin. Il s’engage alors dans la fondation d’un nouveau club, le CEPEH (le centre école primaire de l’état Herseaux). "À cette époque, j’ai entraîné un groupe d’une trentaine, voire une quarantaine, de jeunes, presque tous les jours ! Ma plus belle récompense a été que mes élèves reçoivent le titre de champions du Hainaut. J’étais très fier." Le club comprenait une dizaine d’équipes dont la plus forte a pu évoluer jusqu’en deuxième division nationale.

D’Herseaux à Dottignies

Après plusieurs années de gloire, le CEPEH s’est divisé et nombreux de ses joueurs sont aujourd’hui à l’origine de divers clubs, comme le club de Dottignies. "Je n’ai pas de suite rejoint les joueurs sur Dottignies, j’ai d’abord poursuivi le tennis de table à l’ICET Herseaux, en fédération. J’ai toujours préféré ce championnat à celui de l’ERT et l’Amical", raconte Robert.

Aujourd’hui, à 79 ans, celui que l’on appelle "Papy Robert" au sein du TT Dottignies, fait partie du noyau évoluant en sixième provinciale. "J’ai été classé C4 autrefois, mais suite à quelques arrêts, je suis redescendu. Cette saison, je suis E4 et je gagne pas mal de matches encore, mais je ne joue pas pour monter, seulement pour le plaisir", confie le pongiste.

La plupart des joueurs du club ont une histoire avec Robert, et une grande partie ont commencé le tennis de table grâce à lui, c’est notamment le cas du président du club, Jean-Michel Martin et de sa fille. "Je suis très fier d’avoir créé ces clubs et d’avoir partagé ma passion pour le tennis de table, mais je ne l’ai jamais fait pour avoir un remerciement, seulement pour apporter du plaisir", sourit Papy Robert bien entouré au TT Dottignies.