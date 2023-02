P3A : Havinnes a remercié Gaëtan Deweerdt

Gaëtan Deweerdt regrette évidemment que l’équipe "bis" de Tournai ait pu profiter du renfort de sept joueurs de nationale dimanche passé. "J’ai été appelé lundi soir par Pascal Choquet qui m’a prévenu qu’une réunion avait eu lieu pour évoquer l’avenir et visiblement, certains joueurs que j’avais écartés parce qu’ils ne venaient pas aux entraînements ont eu ma peau. J’avais pourtant écarté les pommes pourries du groupe il y a quelques semaines, ça se ressentait positivement sur l’ambiance dans le groupe. Quand Christophe Seignez coachait en début de saison, il y avait déjà deux clans dans l’équipe mais on essayait de contenter tout le monde. Visiblement, ce n’était pas assez."

C’est Erwan Delcampe qui reprendra l’équipe pour terminer cette saison et tenter d’assurer un maintien qui semble plus que jamais compromis. Le nouveau coach devra fédérer les forces en présence pour y parvenir et éviter à l’équipe une deuxième descente d’affilée. Et c’est dans cet esprit que l’entraînement de mardi réunissait les joueurs de première et les moins de 19 ans. Gaëtan Deweerdt compte, pour sa part, poursuivre ses engagements avec les jeunes du club en espérant très vite digérer la pilule, sa première expérience comme coach principal d’une équipe première n’ayant duré qu’un peu plus d’un mois…

Béclers joue à la manille

Chez le voisin de Béclers, malgré la défaite face à Esplechin, le leader, on vit une campagne bien plus agréable. Si ce dimanche, les Verts donnent rendez-vous à leurs supporters à 15h pour la réception de Tournai B, ils invitent tout à chacun à leur traditionnel jeu de manille. Ça se passera, pour les inscriptions, du samedi 11 dès 18h au dimanche 12 février jusqu’à ce que l’horloge indique 20 h. Organisation du comité des supporters au profit du club. La mise est de 2,50 euros et l’enjeu est deux bouteilles de Saison Dupont ou deux bons à la boucherie Chez Christophe à Maulde. Il y aura donc à boire et à manger au FCB…