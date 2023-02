P2A : le grand froid est parti, ça va être chaud !

Si les Anvinois sont toujours aussi affûtés, la Jeunesse reste sur un double échec sur son gazon fétiche: "Est-on moins en forme ? Je n’en suis pas persuadé en voyant notre fin de partie dimanche dernier où nous étions physiquement bien mais il faut se rendre à l’évidence: le noyau n’est pas très large et les efforts commencent à se payer. Depuis juillet, on tire sur les mêmes élastiques et à un moment donné, ça claque ! Je crois aussi que la balance s’équilibre ; on a perdu les points qu’on avait sans doute pris avec un peu de chance auparavant. C’est le foot ! On va essayer de se relancer même si ce ne sera pas évident face à un adversaire qui joue un peu plus que le tour final à mon avis."

Dans le camp d’en face, Dylan Rigaut, son homologue anvinois, pestait en décembre, il est radieux quasi 2 mois plus tard: "J’étais suspendu et je râlais sec, se marre-t-il. Vous pensez bien que jouer ce choc me ravit ! Si l’on avait le bonheur de réaliser un truc – je pense à une petite victoire bien sûr – ça nous permettrait de passer devant au classement. Il faudra garder de nouveau le zéro derrière comme on l’avait fait à triple reprise avant la semaine passée. On est bien en place, il y a moyen même si on est tous conscients que ce ne sera pas une mince affaire !"

Hormis la défaite contre Estaimbourg en novembre, les gars de Michaël Browaeys ont un fabuleux bilan de neuf victoires et trois nuls tout en ayant dû faire face à quelques blessés bien remplacés.

Ibrahim crache à nouveau le feu à Templeuve !

Six points de moins pour les Templeuvois qui accueillent Obigies. L’écart est resté identique par rapport à décembre. Ce qui a changé par contre, c’est la forme retrouvée des Frontaliers bien plus pâlots à l’époque et qui restent sur un double succès marqué par les quatre buts d’un Ibrahim Andal décidément indispensable à ses couleurs: "Ne me parlez pas de dépendance même si c’est ce que semblent montrer les statistiques, sourit-il. Il faut plutôt mettre en avant le fait que je suis bien servi par mes équipiers. Le reste, c’est à moi de faire en sorte d’être efficace. Ces victoires ont fait beaucoup de bien après une période pas facile, j’espère qu’on est reparti. Cela m’a fait plaisir aussi de rassurer le coach."

En cas de victoire, le Sporting se replacerait idéalement. À l’aller, Templeuve l’avait emporté 2-3 avec deux goals… de qui vous savez: "J’espère marquer, faire marquer, pourvu que l’on gagne. On va se frotter à une belle équipe bien organisée et dirigée par un coach qui connaît la musique. On n’a pas le choix: si on veut participer au tour final, on se doit de l’emporter !"

La dernière rencontre intéressante pour le haut de classement, même si l’enjeu de la tranche a disparu – dommage pour le suspense ! – Estaimbourg six points devant Enghien accueille les Titjes l’esprit libéré… Par contre, si les hommes de Bernard Lénelle veulent pouvoir espérer, elles sont condamnées à l’exploit.