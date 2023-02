N1: la Squadra Mouscron reste dans sa spirale négative

Sortie frustrée de la réception de Châtelet, adversaire aux moyens sportifs et financiers bien supérieurs, suite à une défaite concédée sur le gong, la Squadra Mouscron voulait profiter du déplacement à Hasselt de ce milieu de semaine pour se refaire un moral et, en même temps, casser la spirale négative dans laquelle elle se trouve. Car, au-delà du fait qu’ils n’ont toujours pas gagné en 2023, les Bleus de Nicolas Greco restaient aussi et surtout sur un revers à Hamme, adversaire direct dans la course au dernier ticket gagnant en vue des play-off. Mais mercredi soir, à Hasselt, les Hurlus n’ont pu éviter une quatrième défaite consécutive. La mauvaise série se poursuit donc suite au 7-4 enregistré chez un septième qui s’envole à six points désormais. Tout n’avait pas si mal démarré pourtant pour les visiteurs devant au marquoir à la 20e (1-2). Mais la suite était moins évidente et tout se compliquait avec la rouge montrée à Morando à la 29e. Le score passait à 5-2. Si Max Greco réduisait l’écart, l’effort mouscronnois était sans suite, Hasselt rappuyant là où ça faisait mal pour filer à 7-3, la rose de Vandenplas devenant anecdotique. Prochain duel pour la Squadra: le vendredi 10 avec la venue d’Eisden, un autre concurrent dans la lutte aux play-off.