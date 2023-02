Mondial de cyclo-cross : deux sorties plutôt qu’une pour Marion Norbert-Riberolle à Hoogerheide !

Notre Hurlue sera en tous les cas un des atouts maîtres de la sélection au même titre que Laurens Sweeck. "Sven Vanthourenhout m’a contacté pour me faire savoir qu’il comptait sur moi pour faire partie du relais. Au début, je ne savais pas trop quoi pensé. Le sélectionneur a alors contacté mon entraîneur et mon équipe pour leur dire que c’était important que je puisse en être car un podium est clairement envisageable et car la Belgique est d’office une nation qui doit avoir de l’ambition", explique la coureuse de 24 ans.

« Top 10, un bon résultat »

À cette épreuve, Marion ajoutera naturellement la course féminine sur laquelle, en l’absence de la championne de Belgique Sanne Cant, elle sera la leader du clan noir, jaune, rouge. Samedi, au milieu des Néerlandaises qui se disputeront les places sur le podium, la Mouscronnoise tentera de décrocher une bonne place. "Emmenées par Van Empel, les Néerlandaises sont très fortes et imposent un niveau vraiment très élevé. Ce n’est que mon premier Mondial élites car, l’année dernière, je n’avais pu aller aux États-Unis suite à mon changement de nationalité (NDLR: faut-il encore vous rappeler qu’avant 2021, elle était française ?) et j’ai donc réfléchi à ce que je pouvais viser comme résultat et je me suis dit qu’un Top 10 serait bien… Dans un grand jour et avec un peu de chance, je pourrai finir entre les cinquième et huitième places. Mais soyons réalistes, disons le Top 10 !"

« On ne maîtrise pas tout »

Même si Marion reste sur une dixième place à Besançon et une septième à Hamme, après s’être imposée à Otegem il y a une quinzaine de jours devant les Oranje van Alphen et Betsema. "La forme est là, c’est vrai ! Je sors d’une très grosse semaine avec deux courses sur le week-end. Mais lors d’un championnat, tout est différent, il y a des facteurs que l’on ne maîtrise pas." Comme l’état du circuit. "Il n’a pas plu lors des derniers jours, le circuit sera donc roulant, comme à Besançon dimanche. Je préfère des trucs un peu plus gras, voire bien boueux car j’aime la pluie, la gadoue. Mais en cross, il faut être polyvalent. Je sais qu’à Hoogerheide, c’est toujours dur. Là, ce sera encore pire, ça roulera à fond. Un critérium de 50 minutes à bloc !"

« Envie de me ressourcer »

Il y a la forme du jour qui va aussi parler. "Au moment où je vous parle, je me sens bien mais le jour J, une fois sur le vélo, sera-ce le cas ? On ne le sait jamais à l’avance. En tout cas, j’y vais sans pression. Et mentalement, je suis aussi bien. Les championnats de Belgique sont oubliés."

Elle y avait pris la deuxième place après avoir été poissarde suite à de multiples problèmes de chaîne. Sans quoi elle aurait disputé le titre à Sanne Cant. "Il a fallu me remettre dedans et pour ça, j’ai décidé de ne pas partir en stage avec l’équipe mais rester à la maison pour me ressourcer. C’était si dur à accepter de perdre un maillot distinctif suite à un souci mécanique et non de jambes. Avec le recul, je me suis dit que ce sera pour une prochaine année. Ce maillot, un jour, je l’aurais !" Et ça, vu le tempérament de Marion, on n’en doute pas une seconde !