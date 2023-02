« La montée était inenvisageable sans la solidarité des joueurs du club »

Ce samedi avait lieu un match crucial pour la série A de première provinciale. Deux favoris pour le titre de champion s’affrontaient. Il s’agissait de Blicquy et Villoise. Les premiers ont finalement pris le dessus sur leurs concurrents directs. Blicquy peut ainsi s’assurer être dans les deux premiers du classement et une montée en troisième nationale (sauf catastrophe !). "Villoise avait aligné sa grosse équipe. A la mi-temps, nous étions à 4-4, et on s’est fait mener 4-6 en suite ! Nous sommes restés positifs et confiants, on s’est dit" on va le faire ! "et nous avons gagné 10-6 ", se réjouit Christophe Quintin membre de l’équipe.