P4A : on ne change pas des leaders qui gagnent

Pour la petite histoire, ce succès permet au Risquons-Tout de ravir la deuxième tranche. "Notre objectif est de rester invaincu jusqu’à la fin de saison. Pour le titre, on a tout en main mais il ne faut surtout pas tomber dans l’euphorie. Chaquesemaine, nous restons appliqués en respectant nos adversaires ."

Besoin de régularité

Battu à deux reprises lors de la reprise, Templeuve B a retrouvé le chemin du succès face à Escanaffles B voici deux semaines. Dimanche, les gars de Sébastien Gardavoir ont confirmé leur retour en forme en créant une belle surprise à Estaimbourg B. "On a d’abord assisté à une belle bataille de l’entrejeu entre les deux équipes qui se tenaient de près durant la première demi-heure. Avant le repos, on a ouvert la marque à un moment où on commençait à prendre le dessus. On a su rapidement faire le break à la reprise et à partir de ce moment-là, on a senti que nos adversaires avaient les jambes coupées, ils ont baissé les bras. C’est une belle victoire qui permet de nous relancer en vue du tour final. Nous sommes encore à six points d’eux mais tout peut aller vite en foot."

Une prestation qu’il faut confirmer à Leuze ce dimanche. "On connaît des hauts et des bas dans nos résultats. Et ce qui est surtout embêtant, c’est de devoir changer d’équipe quasi chaque semaine. On dépend de nos jeunes qui sont aux études, des blessés mais également de notre P2. Je ne me plains pas car ça fait partie du jeu. Il nous faut surtout trouver de la régularité en enchaînant les bons résultats. Dimanche, il faudra s’imposer à Leuze pour continuer à regarder vers le haut. Ce serait dommage d’avoir pris les trois points à Estaimbourg si c’est pour les gaspiller dans la foulée à Leuze", conclut le Templeuvois.

Du côté d’Estaimbourg B, ce second revers d’affilée est plutôt inquiétant car les joueurs de Steve Roussel nous ont habitués à mieux, surtout au niveau de l’envie. "Autant j’étais satisfait de la prestation face au Risquons-Tout malgré la défaite, autant ici c’était mauvais. Off-day total. Je redoutais ce mois de janvier, ça s’est confirmé. Je suis très déçu car on s’est fait manger dans tous les secteurs. Certes, Templeuve B était renforcé mais ça n’explique pas tout car ils en voulaient tout simplement plus de nous", devait déplorer l’entraîneur d’Estaimbourg.