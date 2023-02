P3B : Chièvres confirme son renouveau

Désormais, l’équipe peut regarder vers le haut et se déleste du stress qu’engendre la lutte pour le maintien même si rien n’est encore acquis. "Depuis le début d’années, nous avons pris pas mal de points contre des équipes qui nous précédaient au classement. C’est effectivement gratifiant mais tout n’a pas été rose depuis la reprise. Quand les joueurs affichent de l’envie, on est capable de livrer une excellente prestation mais nous retombons parfois dans nos travers, à l’image du match contre Belœil B que nous aurions pu remporter bien plus facilement, poursuit Nicolas Dangriaux qui ne se met aucune pression pour la fin de la saison. On ne revendique rien, ni au classement ni dans la course à la troisième tranche. Nous allons essayer d’assurer le maintien mathématique le plus vite possible avant de préparer la saison prochaine. Même si nous disposons d’un bon groupe, il y aura certainement du travail pour approfondir certains postes. Quoi qu’il arrive, il nous reste pas mal de travail à effectuer."

De son côté, Nicolas Dangriaux terminera assurément la saison sur le banc de touche mais il n’a pas encore décidé s’il poursuivra l’aventure en tant que coach ou s’il acceptera une autre mission au sein du comité.