N3: les bis de Tournai éloignent (définitivement ?) son dauphin

L’équipe A a, elle, montré un très beau visage face à un premier impressionnant. "On n’a pas du tout à rougir de notre prestation. On pourrait même parler de" défaite encourageante ". On a bien défendu les couleurs de notre club. C’était même 0-0 à la pause. Le petit bémol, c’est qu’on n’a pas réussi à mettre assez notre adversaire en danger. Ce ne doit pas servir d’excuse, car les remplaçants ont bien bossé, mais on n’avait pas notre charnière habituelle. Simon Degand est parti travailler en Suisse et va nous manquer pendant de longues semaines. Son comparse, Henry Quintart était en pleine étude pour ses examens. Sans nos demis, on a éprouvé des difficultés dans le cœur du jeu. On a tenté de bien attaquer. Mais cela manquait un peu de soutien. Quoi qu’il en soit, cela restait aussi une reprise pour nous. Au niveau mental, c’est bien de tenir tête face à une équipe aussi forte que Soignies. C’est juste dommage de ne pas décrocher le bonus défensif. Vu le boulot accompli, il aurait été mérité !"

Dans les semaines à venir, Tournai enchaînera des matchs plus importants les uns que les autres. Les Sangs et Or vont affronter toutes les équipes classées derrière eux. "Sur le papier, cela devrait aller à Malines et lors de la réception de Bruges. On ira ensuite au ROC pour notre match de retard avant d’accueillir Malines. On doit prendre le maximum d’unités pour arriver en confiance sur les duels capitaux face au Kibubu, Pajot et le Celtic. L’objectif reste toujours d’accrocher les play off, voire les quatre premières places. Si on négocie bien le mois à venir, il sera toujours des plus accessibles ", conclut un président confiant !