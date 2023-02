En première mi-temps, les Collinards semblaient dérouler malgré une entrée dans le jeu timide. Toutefois, des essais de Bouillez et de Wéry, chaque fois transformé, donnaient un joli viatique de 14 unités. "Malheureusement, on connaît un petit relâchement juste avant la mi-temps. Cela leur permet de mettre un essai aussi. On avait tout en main mais on les a remis dans le match. On s’est un peu fait peur car ils sont remontés sur le terrain avec une extrême motivation. Ils ont pris un peu le contrôle du jeu en début de seconde période. On rencontrait des difficultés à sortir correctement. On ne parvenait plus à mettre en place notre jeu à cause de petites erreurs offensives".

Heureusement, les Collinards ont pu compter sur leurs joueurs d’expérience. À l’image de la bonne montée de Damien Brotcorne. "Il nous a aidés en étant un bon point de fixation. Comme il faut au minimum deux hommes pour l’arrêter, il libère des espaces également. On a aussi des petits jeunes qui sont montés et qui ont bien effectué le boulot. On a alors su reprendre le dessus".

Un mois de février crucial pour la suite

Et enchaîner les essais au point de décrocher l’important bonus offensif. "C’était obligatoire. Par rapport à Nivelles, on prend une avance confortable. On les a normalement totalement écartés dans la course au maintien. Toutefois, on devra rester vigilant en allant là-bas. Mais on a retiré un peu la pression qui pesait sur nos épaules. Après la victoire, l’ambiance était très bonne. On en a bien profité lors de la buvette. Cela a fait du bien à tout le monde".

C’est donc avec une confiance retrouvée que les troupes de Cédric Bleus vont entamer un mois "d écisif pour la suite à donner à la saison, assure Thomas Henry. Cela débute avec la réception de Mons. C’est un très gros morceau. Mais dans un derby, on sait que tout est possible ! Il y aura ensuite la Hulpe, classé juste devant nous, Saint-Ghislain, qui est juste derrière, et B-West, qui n’est pas trop loin. Si on arrive à décrocher trois victoires sur ces quatre rencontres, on sera définitivement sauvé et même relancé pour la fin de championnat. C’est d’autant plus vrai si on prend quelques bonus offensifs".

Les Roses et Verts croisent juste les doigts pour que l’infirmerie reste vide le plus longtemps possible. "Cela a été notre plus grand mal en première partie de saison… On a trop souvent connu des blessés. Encore dimanche, on a perdu quelqu’un après cinq minutes de jeu… Il s’est luxé l’épaule et sera certainement absent 5 à 6 semaines. On espère donc que cela s’arrête ".

Car il faut reconnaître qu’au complet, Frasnes ne se serait jamais retrouvé dans une course contre le maintien.