Eloïse Clément du One Wall Killshot claque un joli doublé en Hollande

Et face à des adversaires souvent plus expérimentés, nos régionaux ont prouvé que le talent n’était pas qu’une question d’âge. La preuve avec Eloïse Clément. À 13 ans, la Montroeuloise a ramené deux médailles d’or dans ses bagages. En simple de la catégorie B, elle s’est imposée en finale contre Maud Hellinga (21-6). Elle a récidivé en double aux côtés de la Néerlandaise Noëlle Hiddinga. "Cela fait quelque temps qu’elle performe en Belgique. Le souci, c’est qu’elle n’a pas beaucoup de concurrence dans notre royaume car il y a peu de filles dans la discipline. Surtout à son âge. En janvier dernier, elle avait déjà brillé dans un tournoi réservé aux jeunes (NDLR: au Langeberg Junior Open 2023). Elle avait ramené plusieurs médailles. Elle a poursuivi sur cette belle lancée et a démontré tout son talent. Alors qu’elle partait un peu dans l’inconnu, face à de nombreuses joueuses, elle a très bien performé. Elle a parfaitement répondu à nos attentes".

Roméo Vanneste, qui preste toujours en U15, revient aussi avec une médaille d’or autour du cou en Messieurs B. "Ce que j’admire chez lui, c’est qu’il ne se met jamais de pression. Il a toujours le sourire et la bonne motivation. Il ne ressent pas le stress. En demi-finale, il a affronté son coéquipier et ami, Noah Daubechies. Il a un peu profité de sa fatigue pour passer en finale. Face à un véritable athlète basque, il n’a pas paniqué. Il nous a épatés avec son talent".

Enfin, on termine le palmarès du club aux Pays-Bas avec la médaille d’argent décrochée par le duo Clément-Van Stalle dans la plus prestigieuse catégorie, le double A. Face à la paire locale, formée de Tjisse Steenstra et Hans Wassenaar, il y avait "pourtant la place pour gagner, estime Sébastien Potiez. Loïc et Siméon ont bien débuté en prenant le premier set. Ils ont été ensuite dominés dans le deuxième. Ils n’ont malheureusement pas réussi à inverser la tendance. C’est leur 2e finale perdue après celle à l’Open de Belgique. Il leur manque encore un petit quelque chose pour passer ce cap. Mais on peut féliciter leur constance dans les résultats avec ces places dans les accessits".

La suite de la saison, ce sera les championnats de Belgique réservés aux catégories U14, U17 et 40 +, organisé à la Marcotte le 11 février. Le week-end suivant, une partie des joueurs se rendra à l’Open de Londres. Le 11 mars, Hamme accueillera les Nationaux réservés aux U19, catégorie A et B. Enfin, le 18, les plus jeunes ont rendez-vous à Anhée. "Après, la balle pelote arrivera très vite. Notamment avec les Mondiaux organisés fin mars. On verra si cela a une incidence sur les inscriptions", conclut le coach du Killshot.