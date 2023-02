Dottignies à un succès de la tranche, Kévin Maléon y croit !

« On a trouvé une vraie force collective »

Les raisons de croire en une issue positive sont nombreuses. Avelgem semble un adversaire prenable sur le papier. D’autant que les ouailles de Pascal De Vreese restent sur deux belles prestations. "Contre Poperinge et Bissegem, c’était très bon, poursuit l’attaquant. J’ai surtout apprécié la prestation collective. Chacun a fait l’effort pour l’autre. C’est parfois ce qui nous avait manqué en début de saison. On pêchait aussi parfois à la finition. On ratait quelques occasions et on finissait par se faire reprendre voire être battus… On a perdu quelques bêtes points de la sorte. Mais en début d’année, on est dans une bonne dynamique. On doit la poursuivre".

« On n’a pas abandonné notre rêve de titre »

En cas de succès samedi, Dottignies pourrait faire coup double. En plus de remporter la tranche, il pourrait mettre la pression sur le leader Zonnebeke, en revenant à un point de lui. D’autant que le lendemain, le premier rencontre le troisième, Westrozebeke. " Zonnebeke a pris une petite avance (4 points). Mais personnellement, je n’ai pas encore abandonné l’idée de nous battre pour le titre jusqu’à la fin. J’ai déjà remporté plusieurs fois les lauriers en France. Monter de la sorte, cela a une saveur en plus !

Toutefois, on doit aussi rester vigilant dans une série très serrée. Quelques bons résultats permettent de vite voir le haut. Mais une mauvaise série peut vite nous faire descendre. On est en bonne voie pour atteindre le tour final voire mieux. Mais il nous reste désormais 11 finales à jouer ".

Après un passage mitigé du côté de Belœil, le Français a décidé de revenir en Flandriennes. "Je connaissais déjà le foot flandrien grâce à mes passages à Harelbeke et Boezing. Entre-temps, j’étais rentré en France pour le boulot et ma vie de famille. L’an passé, j’ai relevé le challenge de Belœil afin de découvrir le jeu wallon. Mais cela faisait quelques années que j’étais en discussions avec Dottignies. J’ai fini par passer le cap ".

Et Kévin ne regrette absolument pas son choix. La preuve, il a déjà signé pour une saison supplémentaire. "Je me sens très bien ici. On a un chouette groupe. Il y a pas mal de joueurs expérimentés comme les frères Cottenceau et autres. On a un jeu qui me plaît. On essaie de bien combiner. Quand on parvient à trouver rapidement l’ouverture, on déroule souvent derrière. Et comme je le disais plus tôt, on a vraiment trouvé la bonne mentalité depuis deux rencontres".

Et quand on lui demande s’il espère vivre sa seconde saison en P2 ou à l’étage d’au-dessus, la réponse fuse: "En P1 évidemment ! On a fait une bonne partie du travail. Mais on doit conclure désormais ", conclut notre interlocuteur avec ambition.