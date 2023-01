P3B : coup d’arrêt à Estaimpuis

En l’absence de Jérôme Geers, excusé, c’est à Christophe Deman et Morgan Vanhoutte que revenait la responsabilité du coaching de l’Essor à Blaregnies (62-49). Les Templeuvois ne se sont pas mal défendus chez le deuxième du classement, néanmoins un cran au-dessus. " On a même pris un excellent départ en dominant le premier quart, commentait le premier cité. Ça s’est compliqué dans le deuxième alors que les petits formats locaux nous prenaient allègrement de vitesse. On a livré un bon petit match, et d’ailleurs encore remporté l’ultime période mais il faut reconnaître que Blaregnies était supérieur, d’autant qu’il nous manque toujours des joueurs capables d’alimenter plus abondamment le marquoir. "