P3A : Hérinnes pourra partir la tête haute

Avec, notamment, un Ryad Derrouaz décisif avec ses trois buts marqués, Hérinnes espère évidemment ne pas en rester là et poursuivre sa progression dès dimanche contre Havinnes. "Ce sera compliqué puisque nous avons perdu trois joueurs sur des blessures contre Ere", poursuit un coach qui sait qu’il aura une nouvelle opportunité d’engranger des unités avant un calendrier un peu plus difficile qui lui servira surtout à préparer la saison à venir. "Avec Didier Fack, on pense évidemment à notre retour en P4 où l’objectif sera de reconstruire quelque chose de bien, sans faire de folies mais avec l’espoir de revenir plus tard en troisième provinciale en étant mieux armés que cette année."

Thomas Lamblin prend le relais à Luingne B

Dans la première partie du classement, Luingne a perdu ses derniers espoirs de décrocher la deuxième tranche en s’inclinant contre le Pays Vert B mais la principale info du week-end était incontestablement cette arrivée de Thomas Lamblin à la tête de l’équipe B des Cleugnottes suite à la démission de David Leclercq et Vincent Daly, un duo qui peut se targuer d’avoir réalisé un excellent travail.

Pour le nouveau coach, cette nomination arrive plus tôt que prévu puisque celui qui est dans le club depuis plus de cinq ans et s’occupait des U17 cette saison-ci devait initialement reprendre l’équipe cet été: "Il est vrai que je m’étais proposé pour envisager de reprendre une équipe adulte si une occasion se présentait mais mon objectif n’était certainement pas d’écarter quelqu’un qui était en poste. Évidemment, à Luingne, le projet est attirant puisqu’on travaille avec les jeunes et notamment pas mal de garçons que j’ai déjà coachés."

Sportivement, le maintien est acquis et l’équipe peut même toujours ambitionner sa qualification au tour final mais Thomas Lamblin pense déjà à préparer la saison prochaine: "L’avantage dans notre situation actuelle est que j’ai six mois pour que l’équipe soit prête. En dehors des objectifs sportifs, le plus important sera de faire participer au maximum les jeunes du cru et de faire progresser ces garçons pour leur permettre de prétendre à une place en P1 au sein de notre équipe A. Je tiens également à ce qu’on produise du beau jeu et à ce que les joueurs sachent ce que l’on attend d’eux pour l’avenir."

Le jeune coach de 35 ans espère pouvoir faire passer son message et permettre à cette génération prometteuse passer très vite un nouveau cap.