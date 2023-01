P2B: Templeuve s’accroche au podium

Peu habitué à jouer le dimanche matin, l’Essor a parfaitement répondu à l’attente à l’occasion de la venue de Flénu. Cette victoire avait un goût de revanche pour les Templeuvois qui avaient perdu à Flénu au premier tour. " Certains garçons ont la main facile le samedi soir mais ce dimanche, tout le monde était frais et dispo, ce qui nous a permis de livrer une des rencontres les plus abouties de la saison. Collectivement, c’était super et nous avons pu compter sur un Dhollander très inspiré ", commentait benjamin Vanhoutte, tout heureux d’avoir pu cadenasser les offensives des visiteurs, habituellement habiles à distance. Templeuve, toujours troisième à une petite longueur d’Enghien et de Stambruges, se rendra samedi à Blaregnies pour une rencontre qui sera sans doute capitale dans la course au podium.