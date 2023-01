P2A : les Enghiennois ne renoncent pas au tour final !

Cela ne remet nullement en question la très belle victoire de ce week-end: "En première mi-temps, on n’a pourtant pas été bien payés car, pour le même prix, on aurait pu ouvrir le score. À la pause, j’ai insisté sur le fait de moins porter le ballon. C’est le même match que la semaine passée contre Néchin à la différence qu’on a réussi à égaliser, puis à prendre l’avantage. Depuis quelques semaines, on joue plus collectivement, notre travail est récompensé. J’en profite pour remercier mes adjoints Matthew Verhaeren et Jérémy Kina", ne manque pas de souligner Bernard Lénelle. De son côté, Johan Devos était surtout déçu de la manière dont les goals avaient été encaissés: "Quand tu mènes 1-0 et que tu connais les forces de l’adversaire, il n’est pas possible d’encaisser ainsi. Le tournant du match, c’est la possibilité loupée de faire 2-0. Pour le reste, je n’ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Je trouve d’ailleurs que le nul aurait été plus logique mais je n’oublie pas non plus le hold-up du match aller. Il reste du travail, à nous de rectifier le tir."