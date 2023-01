P2A : cette saison, le tour final va valoir très cher

L’entraîneur de l’AC doit à ses deux gros succès 9-1 face à l’Union et Wiers de ne pas devoir disputer un sommet contre Enghien le week-end prochain. Mais aussi à ses sept succès et deux nuls dans cette tranche… Chapeau, même si Enghien fait la grimace !

Pendant qu’Anvaing et Templeuve ne se laissaient pas marcher sur les pieds face au Pays Blanc B et l’Union, Herseaux retrouvait les joies du succès à Ere: "La plus belle mi-temps de la saison au cours de laquelle on a éteint notre adversaire, se réjouit Julien Deconinck. Les Étoilés ont des arguments mais on a été les chercher. Notre petit péché est de n’avoir inscrit que deux buts car une incompréhension a permis à Ere de revenir à 1-2."

Quand on lui signale qu’il regrettera peut-être les 3 points perdus face à Templeuve, l’entraîneur philosophe: "Tout s’équilibre et puis on est tombé sur une équipe survoltée vu les circonstances. J’ai essayé de continuer à jouer au foot et je me suis fait avoir mais je ne regrette rien. Cette semaine, on a remis le bleu de chauffe. Là où on doit encore progresser, c’est dans le fait de remettre les bons ingrédients à chaque match surtout au niveau mental. On ne va rien lâcher en tout cas en continuant à nous appuyer sur nos valeurs et produire du jeu." De chouettes bases en tout cas !

Obigies non plus n’a pas trébuché dans le derby face à la Montkainoise mais il s’en est fallu de peu: "On a été volé par l’arbitre qui a sifflé un péno inexistant sur Hovine. Même déforcés, on était bien dans la partie, je souligne la belle prestation des trois U19 titularisés. Depuis quelques semaines, le contenu est bon mais on n’est pas récompensé. On doit encore rencontrer nos adversaires directs, on a les cartes en mains", dit Bis Leleu qui aurait voulu que son équipe ramène un point pour Maxime et Nicolas Lefevre qui viennent de perdre leur papa. Notre journal présente ses plus sincères condoléances à toute la famille.