En N3, la deuxième équipe du club, trop déforcée par de nombreuses absences, n’a eu que son courage à opposer à Roulers, qui ne lui a pas cédé le moindre set. "Je n’avais pas beaucoup de possibilités de changements, déplore Franky Dor. Et les deux grands formats qui jouent aux ailes nous ont fait très mal. Je retiens tout de même notre présence au centre, où on a freiné beaucoup de ballons et le bon match à l’arrière de Nicolas Renaud".

En Promotion, victoire impressionnante de l’OTT au détriment du BEVC C, qui n’a marqué que trente points sur l’ensemble de la rencontre (3-0). "On les a démontés en servant toujours sur leur maillon faible en réception. Et ça pendant tout le match", se réjouit Yvan Cuvelier. Dans la même série, la défaite du PVTM, opposé à Tubize (0-3), ne perturbe pas outre mesure son entraîneur. "On a malgré tout sorti une bonne prestation, surtout en défense, où les gars se sont jetés sur tous les ballons, fait remarquer Nicolas Anrys Si on joue les adversaires plus à notre portée avec la même mentalité, on va grappiller très certainement des points à gauche et à droite". Toujours en Promotion, le VPC, quant à lui, a été battu à Binche (3-1). Ce qui n’inquiète pas non plus trop Sébastien Baudry, qui relativise: "Binche est solide dans tous les secteurs. Avec deux jeunes ailiers déjà très bons malgré leurs quinze ans. On leur a quand même posé pas mal de problèmes. L’état d’esprit du groupe m’a plu et Gustavo, notre libero a retrouvé son niveau. De bon augure pour le match à ne pas perdre dimanche prochain contre les derniers".

En P1, le Skill n’a eu aucun mal à se défaire d’Enghien, tout comme Charleroi de Don Bosco et le PVTM de Marchienne-Au-Pont. Le résultat final des trois rencontres (3-0) et les scores des sets montrant à suffisance la différence de niveau entre les vainqueurs et des formations qui luttent désormais pour leur maintien.