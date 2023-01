Kylie Lambert se pare de l’or francophone

la palme au niveau régional est revenue à l’Enghiennoise Kylie Lambert. La jeune affiliée au Royal Cercle Athlétique du Brabant wallon a en effet décroché la médaille d’or sur 200 m toutes catégories, avec un chrono de 23.99, soit un record personnel amélioré de 21 centièmes. On peut affirmer sans se tromper que la saison démarre bien pour Kylie ! "Oui, ça va, je suis contente de ce titre. Je me sens très bien, surtout lors de mon 200 mètres où j’ai réussi un bon départ alors que, sur mes 60 m, je n’étais pas satisfaite…" Ce qui lui a sans doute coûté un podium puisqu’en finale du sprint court, elle a fini quatrième, à un centième d’Anne Zagré qui s’est emparée du bronze ; 7.59 en séries et 7.60 en finale !

Pas de médaille au terme de la ligne droite mais la plus belle sur le tour de piste, c’est bien là, l’essentiel ! Une surprise ? "Oui et non car je savais quand même que j’avais des chances de médaille mais rien n’était gagné d’avance. Après, je m’étais surtout fixé un objectif en termes de chrono. Je voulais ainsi descendre sous les 24 secondes. Il y a ce petit centième qui fait toute la différence", sourit l’athlète qui a fêté il y a peu ses 19 ans.

Le choix de s’aligner sur 200 n’était pas anodin. "J’ai pris la décision de faire plus de 60 et de 200 m cet hiver après avoir fait beaucoup de 400 il y a un an. Il y avait une forme de lassitude, je voulais voir autre chose. Comme les chronos sont là, je me dis que j’ai bien fait. C’est de bon augure pour le 300 m que je vais courir d’ici peu et bien sûr le championnat de Belgique, confie l’athlète du RCABW qui a eu droit à un emploi du temps très chargé en janvier. J’ai dû jongler entre mes études (NDLR: elle est en première année en éducation physique à Condorcet à Morlanwelz) , le blocus, les examens et un beau stage d’athlé de dix jours à Tenerife avec le team de ma coach Carole Bam. Avec, en plus, les entraînements et compétitions, c’est chaud !"

Kylie rechausse les spikes dès ce prochain week-end pour le meeting IFAM de Gand. Elle y vise le record de Belgique juniors du 300 m, tout en ayant aussi un œil sur une qualification pour l’Euro juniors de Jérusalem à l’été prochain.

Record pour Vermeersch

À l’issue de l’ultime épreuve de l’ACHRO de la Berlière début décembre, on avait parlé de chronos avec Arnaud Vermeersch… L’athlète affilié au USBW a brillé sur le 3 000 m où, classé troisième, il a fait passer son record de 8.52 en outdoor, en 2019, à 8.49.10 en indoor. Vite l’été prochain ! "Le prochain gros objectif sera les 5 km sur route de Lille où je vise un chrono de moins de 15 minutes. En 2019, j’avais fait 8.52 au 3 000 sur piste extérieure, puis j’ai été blessé un long moment avant de reprendre sérieusement l’entraînement l’été passé. Sur 1500, j’ai été champion de Belgique toutes catégories en relais. J’ai couru mon relais en 4.00. J’ai comme objectif cet été 3.54 sur le 1500, 8.25 sur 3 000 et 14.45 sur 5 000. Je vais courir les 10 km de Dottignies à l’ACRHO, le championnat de Belgique U23 sur 1 500 et donc le 5 km route à Lille."

L’athlète de la JSMC Noradine Guene a terminé deuxième en longueur avec son saut mesuré à 6,78 m, soit à 10 cm du vainqueur Arnaud Decaluwé du CABW. Troisième classé de la première série, le sprinter de la Rusta Samuel Vermander a couru le 60 m en 7.20, et terminé quatrième de la finale B en 7.15. Il a aussi fini quatrième, sur le 200 m, de la première série en 22.66.