En Promotion, Lessines est passé proche de l’exploit face à Masnuy

En Promotion, le choc entre Lessines, qui recevait Masnuy, a tenu toutes ses promesses et la logique du classement a été finalement respectée avec le succès du leader sur son second (2-3). "Cela pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Cela s’est joué sur des petits détails, affirme Nicolas Rombaut, le coach lessinois . Comme il y avait beaucoup de jeunes du club présents, c’est bien de leur avoir montré un tel visage, et dans une ambiance qu’on n’avait plus connue depuis quelques années". Dans la même série, le VPC, quant à lui, a largement dominé un PVTM passé complètement à côté de son sujet. "J’ai une équipe qui ne parvient que trop peu souvent à enfiler le costume de la compétition, déplore Jérôme Hermand. À l’entraînement, les filles sont impeccables, mais je ne retrouve pas la même envie en match. Ici, c’est surtout en réception qu’on a été inexistants. Et les changements effectués n’ont rien changé au problème. C’est préoccupant !"