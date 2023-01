Vandeville est redevenu un joueur décisif, Bourlard un coach qui zieute le classement

Jason Vandeville a, au moins, un pied dans chacun des trois buts athois. Il provoque le penalty commis par le gardien Rousseau sur lequel Quentin Hospied ouvre le score. Il est l’auteur de la frappe à ras de terre pour doubler la mise. Et à la 59e, c’est lui qui lance Zakarya El Araïchi pour le numéro trois. Entre ces actions qui ont pleinement influencé le déroulement du match, on note aussi un tir repoussé du pied par Rousseau et la carte rouge provoquée en contraignant Maisin à faire la faute nécessaire… Filou, Jason, sur ce coup-là, non ? "Vous insinuez que je me suis laissé tomber, rigolait-il. Non, il y a vraiment faute car il me touche bien comme il faut. Je suis totalement déséquilibré, je ne peux pas faire autrement que de tomber."

« Pas top jusqu’ici ! »

Cette exclusion à 2-0 a facilité le travail du Pays Vert, donnant encore plus d’espaces à ses joueurs offensifs, dont Jason qui semble retrouver toutes ses sensations. "Jusqu’ici, ma saison n’a pas été top. J’étais revenu de blessure à Aische, au match aller, pour la première de David Bourlard à la tête de l’effectif. Il m’avait fait monter au jeu mais j’avais pris deux jaunes et j’avais été exclu. Puis, je me suis reblessé et quand je suis revenu, j’ai alterné titularisations et passages sur le banc."

Depuis la reprise en janvier, il a retrouvé une place dans le onze. "Sur le côté gauche en outre, celui que je préfère ! Je peux rentrer plus facilement dans le jeu. J’avais discuté avec le coach, lui disant que dès que j’aurai le déclic, je serai relancé… Je crois que mon but face à Couvin m’a libéré. Je me sens en forme, bien en jambes, prêt à faire les efforts pour le bien de l’équipe. Et puis, je vois que je peux toujours être un joueur décisif, c’est cool !"

Un Jason Vandeville en phase ascendante à l’image de son équipe qui avale les points et grignote des places au classement. "On avait une belle occasion à saisir face à Aische, on l’a bien fait alors que d’habitude on aime bien se saborder. C’est top ce qu’on est en train faire. Mais essayons de voir plus haut !"

« À 70% de nos moyens »

La bonne opération du jour, celle de rentrer dans le Top 5 et devenir un réel candidat au tour final à dix matches de la fin, son coach l’a aussi remarquée malgré ce qu’il veut bien dire. "La seule bonne opération est d’avoir pris les trois points", notait David Bourlard. Avant de nous parler de classement qu’il disait pourtant ne jamais regarder. "On met Aische, qui n’est pas n’importe quel adversaire, à sept points !" C’est plutôt bien vu pour quelqu’un qui fait fi du classement ! N’y aurait-il pas quand même eu un œil qui se serait égaré vers le tableau de la division ? "J’ai juste un peu regardé le classement avant ce match, pas plus tôt !" Et donc ? "On est bien, à une place qui permet de vivre une saison à enjeu si on continue de la sorte. Et je ne vois pas pour quelle raison on n’y arrivera pas. On bat Aische 3-1 alors qu’on ne joue qu’à 70% de nos capacités. On sort une bonne première mi-temps avant de faire n’importe quoi en seconde, jouant à du deux à l’heure lors des sorties de défense (NDLR: encore plus lent que des vétérans, même avec les ischios en moins ). Il n’y avait plus de changement de rythme, c’était monotone ! C’est pour cela que j’ai vite rassemblé les gars au coup de sifflet final, pour leur faire part de mon mécontentement, même si le résultat est positif et permet de vivre quinze jours tranquilles avant de se déplacer à Schaerbeek."