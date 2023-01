Privé de Bourquin, Vandenbulcke décide de changer son système et débute le match à cinq défenseurs. Ça n’empêche toutefois pas Waregem de faire 0-1 à la 20e, via Denoulet. Solides défensivement, les locaux sont incapables d’amener du danger devant le but adverse. Le T1 profite de la pause pour remanier son animation et fait sortir Chibrac pour le jeune Detrain. Changement payant qui permet aux Jaune et Noir de renverser la vapeur. En 20 minutes, Leman, Garrevoet, trois fois, et Pardo font 5-1 ! "J'ai retrouvé mon équipe en seconde période, souriait Greg Vandenbulcke. Les gars ont affiché une mentalité exemplaire. L’animation était bonne, on n’a concédé que très peu de pertes de balle. Mention spéciale à Detrain: pour sa première, il délivre deux assists."

Dottignies – Bissegem 2-1

Les locaux se créent une première occasion franche dès la 3e, mais ce sont bien les visiteurs qui ouvrent la marque moins de cinq minutes plus tard. Dottignies ne se laisse pas démonter et reprend la maîtrise du match. Il faut attendre la 42e pour voir Maleon égaliser. Après la pause, les locaux repartent de l’avant et empilent les occasions franches sans conclure. Jusqu’à ce que Dinguidi ne conclue une superbe phase, peu après l’heure de jeu. "Les semaines passent et se répètent, expliquait Pascal De Vreese. On se crée de nombreuses occases, mais la finition fait défaut. Ça nous a encore valu 10 dernières minutes stressantes alors qu’on a outrageusement dominé la partie." En cas de victoire la semaine prochaine, Dottignies remportera la tranche.

Jespo Comines – Roulers 5-0 (fft)

Privés de plusieurs éléments à la suite de blessures, maladie ou vacances au ski, Roulers a été contraint de déclarer forfait ! "Voilà trois points facilement gagnés sur lesquels je ne crache pas, se réjouit Matthieu Dejonckeere. Ça nous permet de rester seconds, avant d’aborder deux déplacements assez compliqués à Diksmude et à Hooglede."

De Panne – Ploegsteert 1-1

Match frustrant pour Ploegsteert, qui s’est créé assez d’occasions pour l’emporter. Les Oranges pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score peu après la demi-heure via Vandenberghe. Dominateurs, ils se font toutefois surprendre par Callewaert au retour des vestiaires. Les côtiers feront le gros dos jusqu’au bout. "Ce nul a un goût particulièrement amer, avouait M. Vermeire. Nous nous sommes créé énormément d’occasions, mais il y avait toujours un pied qui traînait. Je suis déçu pour le groupe, qui n’a pas été récompensé des nombreux efforts consentis."

FPassendale – Houthem 0-1

En déplacement du côté de la lanterne rouge, Houthem n’a pas eu la vie facile, les locaux se montrant particulièrement rudes dans les duels. Et peu avant la demi-heure, Thomas sort un penalty accordé aux locaux. Ce sont ensuite les visiteurs qui se créent deux occasions très franches, mais le score n’évolue pas avant la mi-temps. Goncalves fait 0-1 à la 63e, ce qui engendre un regain de virilité chez les locaux. Les esprits s’échauffent et trois exclusions, dont deux contre Houthem, sont à noter. Dans les derniers instants, Passendale se voit accorder un second péno, qui sera encore sorti par le portier visiteur ! "La semaine passée, nous sommes revenus bredouilles après une brillante prestation. Ici, nous empochons trois points après une rencontre très moyenne. Et c’est bien là l’essentiel", nous expliquait T. Magry.