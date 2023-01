Pour sa première à la Real, Raphaël Okitohambe est monté en puissance dans le match

On a notamment eu un bel aperçu de ses qualités quand il a reçu un ballon dos au but sur le flanc avant de se retourner et d’accélérer. Mettant au passage deux hommes dans le vent. "Prendre l’espace est l’une de mes forces. Je me suis permis cette action car j’ai pris confiance en moi au fil des minutes. Je sens que cela va aller de mieux en mieux".

« On est dans un bon mood »

L’ouverture de son compteur buts pour ses nouvelles couleurs permettra aussi à Raphaël d’accélérer le processus. Cela a bien failli fonctionner face à Verlaine. En première mi-temps, l’élancé buteur s’est créé deux grosses opportunités. Notamment une bien sortie par le dernier rempart adverse, Dengis. "Le ballon arrive assez rapidement et le gardien sort vite sur moi. Je n’ai pas eu assez de lucidité pour le dribbler et le battre. Cela arrive… Ce que je retiens avant tout, c’est qu’on parvient à enchaîner les victoires. Même contre le deuxième".

Le neuf sur neuf permet en tout cas d’envisager le gros calendrier (Warnant puis Dison) avec sérénité. "On m’a dit qu’en fin d’année passée, avant mon arrivée, le club avait connu plusieurs fois la défaite de suite. Cela fait donc du bien d’enchaîner les belles performances. On est dans un mood ultrapositif. Les entraînements se passent très bien en semaine. On doit continuer comme cela. Mais sans se prendre la tête. C’est un match après l’autre. Et vu les qualités que l’on a, cela ne peut qu’aller".

La Real possède désormais un profil qu’elle n’avait pas en début d’année. Et on ne doute pas, vu ses qualités, que le Français prouvera rapidement toute son importance en faisant trembler les filets adverses.