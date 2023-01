P4C: Meslin B méritait de faire mieux à Casteau

On a vu ce dimanche sur le terrain de Casteau de deux équipes du même niveau qui ont proposé du beau football. Casteau B se montre toutefois plus mobile et plus costaud en première période et fait méritoirement grimper le score à 2-0. À la 37e, un contre permet à Meslin B de revenir à 2-1 sur un tir des 25 mètres venu des pieds de Cardon. À la reprise, après un premier quart d’heure partagé, Casteau enfonce le clou à deux reprises. La conclusion de Baes sur un coup franc de Baron et un duel remporté par Meijnaert sur un bon ballon en profondeur ne permettent pas à Meslin d’arracher le point tant espéré.