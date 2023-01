Après une belle bataille de l’entrejeu qui a animé la première demi-heure, Wiers parvient à prendre l’avance au marquoir par l’entremise de Huon, à la réception d’un centre de Delhaye. À la reprise, les deux équipes sont réduites à dix pour excès de cartes jaunes. À la 80e minute, Wiers B fait le break par Cambrai. Grâce à ce succès, les locaux grimpent sur la troisième marche du podium. À souligner !

Taintignies – Ellezelles B 2-0

Après une bonne mise en route, l’entraîneur local se doit de réorganiser son équipe suite à la blessure à la cheville de Depauw. Taintignies patauge alors jusqu’au repos, le temps de tout remettre en place. Le leader reprend tambour battant la deuxième période et ouvre logiquement la marque par Eckman sur corner. La machine est en route et, dix minutes plus tard, Comblee profite d’une passe en retrait mal calibrée pour s’en aller ainsi doubler la mise. Une victoire logique qui a toutefois mis du temps à se dessiner.

Thumaide B – Béclers B 4-2

Alors que Béclers s’est déplacé en petit nombre, c’est pourtant un joueur de son effectif qui prend le sifflet et qui a fort bien joué son rôle d’arbitre tout le long de la partie. Thumaide entame bien la rencontre et mène rapidement 2-0 sur une combinaison dans l’axe conclue par Desmet et une mauvaise relance du portier d’en face reprise de manière lobée par Vansteenkiste. Par la suite, deux joueurs blessés n’arrangent pas les affaires de Thumaide qui donne l’opportunité à Béclers de revenir à 2-1 sur une reprise de volée de Degueldre juste avant la pause. Malgré une conclusion de Vansteenkiste pour le 3-1, les joueurs locaux manquent de rythme au cours de la seconde mi-temps, ce qui permet à Béclers, pourtant remonté à dix sur le terrain, de reprendre confiance et revenir à 3-2 sur un corner mal dégagé repris de volée par Liétard. Thumaide se fait peur mais finit par se mettre à l’abri dans les derniers instants sur un péno transformé par Vansteenkiste… Le nul n’aurait pas été scandaleux.

Brunehaut B – Risquons-Tout B 1-1

La première mi-temps est équilibrée avec des occasions assez dangereuses de part et d’autre. Brunehaut ouvre la marque à la 24e sur une frappe tendue de Duval. À la reprise, Risquons-Tout pousse doucement pour égaliser face à des joueurs locaux qui manquent de réalisme sur plusieurs contres bien menés. À la 87e, le gardien de Brunehaut à la main légère sur un coup franc, ce qui permet à Dewitte d’anticiper et de fixer le score logique.

Wodecq B – Bléharies B 5-0

Wodecq a eu la mainmise sur la rencontre face à une équipe de Bléharies qui n’a pas affiché beaucoup de résistance. Le score de forfait a été amené sur une conclusion de Loprete, le doublé de Baguet et un autre doublé, celui signé par Sanchez-Diez.

Havinnes B – Anvaing B 2-3

Bonne entame d’Havinnes qui obtient un penalty à la 3e transformé par Doignon. À la 10e, Henry, esseulé à l’entrée du rectangle, reprend un coup franc mal négocié par la défense. Anvaing pousse et prend l’avance à la 35e minute par Henry. Après la pause, Havinnes reprend avec de meilleures intentions. Feilhe égalise sur un coup franc repris de la tête à l’entrée du rectangle. Les joueurs locaux poussent, ratent leurs occasions franches, et se font punir à la 80e sur un cafouillage déjoué par Clément.