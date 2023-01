Après un bon premier quart d’heure marqué par deux belles possibilités, les locaux sont mis en difficulté par les longs ballons visiteurs bottés dans le dos de la défense. À la 20e, Pecquereau met à profit le travail de Dumonchaux pour l’ouverture du score. À l’heure, une belle phase construite permet à Lepez de rétablir la parité. À la 80e, Kain prend les devants par Chataignier. Les locaux pensent tenir le bon bout mais à deux minutes du terme, Delcroix est à l’affût d’un ballon mal dégagé pour faire 2-2.

Risquons-Tout – Velaines B 4-0

Après une demi-heure de mise en route, Guerar est à l’affût d’un tir repoussé par le gardien. À l’heure, un tir visiteur heurte le montant. Le leader réagit et double la mise à un quart d’heure du terme par Guerar. Le score prend des allures sévères en toute fin de match par Boutelière et Dewaele. Les Hurlus sont tombés sur un Velaines bien organisé qui n’avait plus rien à voir avec celui qui avait pris une claque lors du match aller.

Saint-Jean – Taintignies B 7-0

Victoire au petit trot des locaux qui avaient assuré l’essentiel en première période, inscrivant deux buts par Debondenance et Kurunczi. À la reprise, St Jean s’envole vers une victoire indiscutable grâce aux buts de Debondenance à deux reprises, Tonitto, Allard et Kurunczi. Tout va bien pour St Jean qui remonte au quatrième rang.

Estaimbourg B – Templeuve B 0-4

Amorphes, les joueurs locaux sont passés à côté de leur sujet tout au long de la partie. Le premier but visiteur, inscrit par Catteau, est tombé juste avant le repos sur une nouvelle phase arrêtée. À la reprise, Vandevelde double la mise. Alors qu’il reste encore quarante minutes à jouer pour remonter ces deux buts de retard, les locaux baissent les bras. C’est tout profit pour Templeuve qui s’envole à 0-4 par Dooghe et Boulanger. On pourra toujours dire que les locaux étaient déforcés au contraire des visiteurs qui, eux, pouvaient compter sur l’apport de quelques renforts… mais on va surtout retenir qu’il n’y avait pas photo dans l’envie de gagner qui était bien supérieure à Templeuve.

Leuze-Lignette – Brunehaut B 4-2

Avant le quart d’heure, Thayse ouvre le bal. Malgré cette mise en route encourageante, les locaux se prennent deux buts coup sur coup signés Guelton et Bilouez. Dans le troisième quart d’heure, Alati de la tête et Thayse redonnent l’avance à leurs couleurs. En seconde période, Leuze galvaude de nombreuses occasions et il faut attendre la 85e pour voir Thayse soulager son équipe. Victoire logique face à une courageuse équipe de Brunehaut.

Herseaux B – Obigies B 4-4

Contre le cours du jeu, Lauwers met son équipe aux commandes. À la demi-heure, Oursin rétablit la parité logiquement. À la reprise, Sadaune fait 2-1. Les visiteurs ne sont pas dans un grand jour et pourtant, en dix minutes de temps, ils vont réussir à inverser les chiffres par Marlier à deux reprises et Platevoet. À la 80e, Herseaux hérite d’un penalty arrêté par Claus. Finalement, Sadaune réussit à faire 4-4 en fin de rencontre de manière méritée. Mauvais match d’Obigies B qui s’en sort bien avec ce résultat nul.