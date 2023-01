Une équipe locale bien concernée par son sujet et ayant fait preuve d’efficacité. Diallo va d’abord frapper à côté. Peu après, le gardien visiteur rate sa sortie et commet une faute qui restera impunie. Sur le corner suivant, Hyon prendra l’avance au marquoir. Les frères Decot engagent ensuite un joli mouvement qui est ponctué d’un but de Joye. C’est 1-1 à la pause. Après deux belles occasions en faveur des visiteurs, c’est Delperdange qui oblige un défenseur à sauver un tir à même la ligne. Ferro sert ensuite Delavallée qui contrôle bien le cuir et enchaîne une volée synonyme de victoire pour les Aviateurs chiévrois.

Givry – Harchies-Bernissart 0-0

Givry était venu pour prendre le point du nul et les joueurs sont arrivés à leurs fins, bien aidés par un arbitrage plus que douteux dit-on dans les rangs visiteurs. R. Nis s’est ainsi vu refuser un but tout à fait valable, avant de se faire exclure pour rouspétances, suivi de près par un équipier ayant subi lui aussi les foudres arbitrales. Pour faire bonne mesure, un joueur local fut également exclu, la rencontre se terminant à dix contre neuf et sur un score nul et vierge.

Belœil B – Ghlin 0-2

Beloeil B entame très bien les débats, Akherraz se créant une très belle opportunité, tandis que l’envoi de Delepine termine sur le montant. Akherraz se blesse en début de second acte, ce qui déstabilise l’équipe locale qui va se faire surprendre sur un corner par Mariage, pas loin de la soixantaine, qui ouvre la marque. Belœil pousse et Deneubourg voit son tir échouer sur le piquet, juste avant une nouvelle erreur défensive amenant le 0-2 en faveur de Ghlin.

Francs Borains B – Pommerœul 2-0

Les visiteurs sont plutôt spectateurs qu’acteurs lors du premier acte et vont se faire surprendre à deux reprises par des locaux qui mènent donc 2-0 à la pause. Pommerœul va se montrer plus incisif après les citrons, mais restera muet en attaque en dépit d’une demi-douzaine d’occasions se présentant à ses joueurs.

Meslin – Casteau 2-2

Meslin est conscient d’avoir été mal payé des efforts fournis cet après-midi face au leader de la série. Après deux beaux arrêts du gardien local Daniel, Malbrecq ouvre le score en étant présent sur le second ballon. Casteau égalise juste avant la pause sur l’une de ses seules phases offensives. Pour une faute sur Cicigoi, un penalty est accordé aux locaux. Delneste le tire, tandis que le poteau renvoie le cuir dans les pieds de Duhoux: 2-1. Il ne restait que peu de temps à jouer lorsqu’un tir des 40 mètres surprend le gardien local.

USG Quevy – Vaudignies 2-0

Une équipe de Quévy largement supérieure à Vaudignies dans tous les compartiments du jeu. Les locaux ouvrent le score à la 20e après une domination de tous les instants. Des visiteurs qui vont bien essayer d’être à la hauteur de leurs hôtes après les citrons mais qui se feront surprendre une nouvelle fois lors d’une phase construite à la perfection.