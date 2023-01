P1 : mano à mano offensif molenbo-belœillois !

Mais plus que la tranche, c’était le titre dont il était question à Antoing. Le Pays Blanc n’allait pas se gêner pour mettre des bâtons dans les roues molenbaisiennes, lui qui peut se mêler à la lutte pour le tour final. Mais l’impact offensif n’a plaidé que pour une équipe dimanche. Luca Ciot peut en témoigner. "Je ne pense pas qu’il y a pire après-midi. C’est la première fois que je perds 0-7 ! Pourtant, on arrivait à écarteler le bloc molenbaisien en début de match. Mais quand on ne met pas ses occasions, ça devient compliqué. On a manqué de réalisme en première période avec un poteau et deux face-à-face ratés. Malgré le changement de tactique, il n’y a pas eu le changement escompté et le 0-4 nous a coupé les jambes. Avec sa force offensive, Molenbaix a exploité les espaces. Maintenant, il faut travailler deux fois plus en semaine car on doit vivre un derby différent dimanche prochain."

Auteur de deux splendides buts et d’un poteau, Clément Petit était tout sourire après le derby. "On voulait prolonger notre belle série pour conserver le même écart avec Belœil. On savait que le Pays Blanc a une belle équipe qui sait jouer au foot. D’ailleurs, elle nous a posé des problèmes en première période mais le réalisme a fait la différence. Je pense qu’on a eu la chance de tuer le suspense assez vite. On ne pense pas encore au tour final. On veut préparer et gagner le prochain match. Avec des joueurs qui tirent tous dans le même sens, on espère prendre plus de points au second tour qu’au premier."

Péruwelz semble aussi retrouver des couleurs. Avec un secteur offensif qui offre du spectacle ! "Bien sûr, il y a Heddadji mais je suis aussi content pour Cortvrint qui marque et fait marquer, souligne Thierry Rosvelds. Après avoir accueilli 90 personnes à notre repas, je pense qu’on peut dire qu’on a vécu une belle journée à la Verte Chasse. On a retrouvé un Péruwelz conquérant, motivé par une belle envie de bien faire dans la construction. Je ne sais pas si Soignies était dans un jour sans mais il n’a pas pu montrer grand-chose."

La mauvaise nouvelle vient de Luingne qui devra encore se battre pour demeurer en P1. "C’était un jour sans. Pas de caractère, d’envie, dit Gio Seynhaeve. Un match quasi sans occasion hormis le but de Delabie. On a espéré un tout petit peu à la mi-temps mais le 4-1 a vite interdit tout retour dans la partie. Avec un point sur six face à deux concurrents directs, on peut dire que janvier a été catastrophique."