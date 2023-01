Enghien joue au yo-yo dans ses prestations cette saison. Faible contre les forts et forte contre les faibles, la JSE n’a logiquement pas fait le poids face à une équipe de Bionche-Péronnes en réussite à distance comme à son habitude. L’entraîneur enghiennois Christophe Deglas espère faire évoluer cette constante d’ici la fin de la saison. "On veut s’améliorer mais Péronnes reste une équipe redoutable. Le début de match était équilibré. Ils nous ont mis une vague de points dans le deuxième quart et ont coupé notre entrain. On aimerait avoir des matches plus disputés pour gagner en expérience. Il nous faut plus de contrôle pour ne pas avoir des écarts systématiques de vingt points. On a beaucoup de déchets malgré notre bonne défense. C’est dommage mais tout à fait logique pour notre équipe jeune."