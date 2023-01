En quinze jours, Brunehaut a perdu le bénéfice réalisé en première partie de saison. Face aux Eagles, les hommes du T2 Aurélien Depretz avaient l’occasion de mettre un coup au moral de leur dauphin mais on a vite compris que la soirée serait plus compliquée que prévu. Malgré un goal de Planque qui aurait dû les libérer, les locaux ont concédé trois buts avant le repos, ce qui les mettait dans une position inconfortable pour le retour aux vestiaires. "On pensait avoir fait le plus dur en marquant en premier mais dans la foulée, ils ont égalisé. Après ce but, on a eu un flottement de dix minutes qu’ils ont mis à profit pour prendre le large à 1-4." Dans les cordes, les locaux allaient réaliser une deuxième période bien meilleure. Planque et Batteur ramenaient à 3-4, trop juste toutefois pour viser mieux. Brunehaut s’incline pour la première fois cette saison face à une formation bruxelloise qui a su profiter des cadeaux offerts par leurs hôtes. "C’est clair qu’on leur a offert la victoire en première mi-temps. Ensuite, ils ont fait le gros dos pour la préserver. À présent, on va entamer un nouveau championnat à égalité de points avec les Eagles. Depuis le début de saison, on sait que notre principal adversaire, c’est nous ! Il faudra vite se reprendre en allant chercher les trois points ce vendredi à Fun Anderlecht."

Anderl. United – Bon Air Leuze 2-7

À Anderlecht, les Leuzois ont mis fin à une série de six défaites. Certes, c’était contre la lanterne rouge mais pour le moral, tout est bon à prendre. Menés après deux minutes, les protégés du président La Placa réussissaient à renverser la vapeur pour le retour aux vestiaires, inscrivant quatre buts par Benbouzid, Bouchakour, Canard et Colla. Sur le velours, ils géraient leur avance après le repos en alimentant régulièrement le marquoir par Puati Nsaca, Gahire et Benbouzid. "On a accueilli ce succès avec soulagement. Pour le moral et l’ambiance, c’était important de goûter à nouveau au succès après six défaites. On a pris le temps de savourer cette victoire autour d’un bon verre." De bon augure pour préparer au mieux la fin de saison et surtout celle à venir. "Tout le monde se plaît bien. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements… Les trois nouveaux joueurs ont été bien accueillis. Cela a facilité leur intégration. L’objectif est de prendre match par match en essayant de s’approcher du Top 5", conclut Joshua La Placa, un président plus que jamais dévoué pour son club.

Molenbeek –Ol. Boys Frasnes 4-4

À chacun sa mi-temps dans cette rencontre pour le Top 5 entre des locaux plus entreprenants en première période et des Olympiens un peu maladroits qui ont loupé des occasions franches, surtout en seconde armure. Au repos, c’était 2-1 pour Molenbeek malgré le but d’ouverture de Ouchen. Les gars de Gaby Ouanane ont pris la seconde période à leur compte, sans réussir à empocher la totalité de l’enjeu. Beau point même s’il y avait place pour faire mieux. "La première période n’était pas bonne de notre part car nous étions un peu nonchalants. Au repos, j’ai apporté quelques modifications tactiques. C’était mieux au niveau du jeu mais par contre, à la finition, ce n’était pas terrible. Honnêtement, on s’est créé une dizaine de franches occasions. On peut avoir des regrets même si prendre un point à Molenbeek, ça reste bon à prendre." Au général, Frasnes reste cinquième.