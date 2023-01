N1 : cruelle désillusion à une seconde de la fin pour la Squadra Mouscron

Cueilli à froid, Châtelet perdait Dujacquier suite à une exclusion directe. Au quart d’heure, Vanackre triplait la mise. À 3-0, les locaux étaient sur leur nuage mais Qoli les ramenait vite les pieds sur terre en trouvant la lucarne de l’excellent Seghers à deux minutes du repos. "On a été efficace pendant cette première période, commentait Elie Vanackre. Tout tournait bien pour nous. Malheureusement, on n’a pas su gérer cette belle avance jusqu’à la fin."

« C’est la loi du futsal »

Au coup d’envoi de la seconde période, Vanackre aggravait la marque. À 4-1, on pensait la cause entendue mais c’était sans compter sur le réveil de Rahou, le Messi belge, déjà auteur d’une bonne trentaine de buts cette saison. En dix minutes, les dernières de la partie, il parvenait à renverser totalement la situation en inscrivant les quatre buts visiteurs, le dernier étant comptabilisé à une seconde de buzzer. Incroyable scénario final alors que la Squadra avait réalisé une grosse prestation d’ensemble. Sans leur extraterrestre, Châtelet retournait bredouille. "C’est une nouvelle mauvaise opération qu’on réalise au classement alors qu’on avait tout en main pour l’emporter. À nouveau, on a su montrer qu’on pouvait rivaliser avec les meilleurs mais encore une fois, il nous a manqué quelque chose ."

Déçu, l’entraîneur hurlu Nicolas Greco l’était aussi à l’issue de ce cruel final: "On n’a pas été capable de gérer la fin de match. Ce n’est jamais fini surtout quand on dispose en face d’un joueur comme Rahou qui avait déjà réalisé un quadruplé la semaine dernière. À 4-1 à dix minutes de la fin, on ne devait jamais être battu mais c’est ainsi, c’est la loi du futsal ! On n’a pas été assez roublard dans les derniers moments, surtout quand on était en possession du ballon. Ces défaites consécutives contre Hamme et aujourd’hui Châtelet nous font très mal. À Hamme, on n’avait mal joué mais ici, ce n’était pas le cas car on a fait un match plein. Nous sommes mal récompensés de nos efforts."