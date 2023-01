Le Dottignien Gael Verzele envoie sa P2 en finale AWBB

Sortis de leur poule avec, déjà, des victoires face à des adversaires de régionales, les Buffalos avaient ensuite écarté Estaimpuis en seizièmes, avant d’éliminer Alleur, premier en R2B, et Aubel, troisième de la R2A, pour finalement remporter leur demi-finale et atteindre le dernier stade. "J’ai dirigé plus de matches que d’entraînements depuis le début de saison, c’est dire. Mais vu le talent et le métier de mes gars, il est plus question de gérer mon groupe que de le former", sourit Gael, à qui nous souhaitons déjà bonne chance pour la finale, que Grâce-Hollogne entamera avec un avantage de 15 points qui pourrait déboucher sur un nouvel exploit.