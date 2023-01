A nouveau titulaire après quatre mois à la Real, Benjamin Duyck a été récompensé de son abnégation

Rentrer dans une telle équipe, ce n’est pas difficile. Je connais bien tous les joueurs. Avec Flo (Smars), par exemple, on a déjà souvent joué ensemble. Et pour moi, prendre place à gauche ou à droite, c’est exactement la même chose ", détaille celui qui va certainement donner quelques maux de tête au staff au moment de coucher les onze prochains noms sur la feuille.

Heureux de sa performance, le défenseur l’était aussi pour le collectif qui a connu un mois de janvier parfait. Face à Verlaine, l’équipe a tenu bon malgré la relative poussée adverse dans le dernier quart d’heure. "On a vu qu’il fallait tout le temps rester attentif car on n’était pas à l’abri d’un but. Mais on a senti beaucoup de concentration. Les vacances nous ont fait beaucoup de bien. On a pu se reposer et reprendre de la sérénité. À ce niveau-là, l’apport de Jérémy Obin est énorme aussi. C’est le patron qui est de retour. C’est important car offensivement, on sait qu’on a les cartouches pour faire la différence à tout moment. Avec la taille de Raphaël (Okitohambe), on a un atout supplémentaire ".

Le neuf sur neuf permet de regarder à nouveau vers le haut. Mais l’Acrenois ne veut pas l’entendre. "Trop souvent par le passé, on a loupé l’opportunité de réaliser la bonne affaire. On doit juste prendre chaque match avec la bonne mentalité. Car on sait se mettre seul en difficulté… On ne doit plus se prendre la tête. On est dans une bonne spirale. La confiance est revenue. Je n’ai pas peur pour la suite". Voilà le leader prévenu !