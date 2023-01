Tout sauf une surprise !

Arbitre: M. Vanobost. Cartes jaunes: Attardo, Fragapane, Fromont, Urbini. Buts: 5e, 71e et 75e El Araïchi (0-1, 0-6 et 0-7), 32e, 40e, 54e et 78e Renquin (0-2, 0-3, 0-4 et 0-8), 63e Flammia (0-5). Le Rœulx: Pirrera (46e Ancion), Cannella, Attardo (46e Nlombi), Fragapane, Fromont, La Verde, Marra, Urbini, Romani, Nave, Zammuto. Belœil: Willocq, S. Wantiez, El Araïchi, Beugnies, Petta, Leclercq (58e Mouquet), Garcia Rendon (29e Henry), G. Wantiez, Renquin, Lericque (58e Flammia), Verstraeten (58e Romano).