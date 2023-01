Score de forfait étonnant à Péruwelz qui domine aisément Soignies

Cinq buts à rien, voilà un résultat sur lequel très peu auront sans doute misé du côté de la Verte Chasse ! "Je ne sais pas si Péruwelz était vraiment très bon ou Soignies très apathique, mais ça doit être un peu des deux !" Ainsi s’exprimait, au terme d’une rencontre dont le score en étonnera plus d’un, Thierry Rosvelds. Pourtant, le marquoir était actionné dès les premières minutes de jeu via Sacha Cortvrint. Le buteur péruwelzien se faisait aussi passeur pour son compère Heddadji qui doublait la mise locale peu après le quart d’heure. De son côté, Soignies n’entrait pas dans la rencontre et rejoignait les vestiaires avec un passif à rattraper.

Mais la seconde période n’allait pas causer de sursaut au sein du camp visiteur. Bien au contraire, Heddadji s’en donnait à cœur joie, réussissant tout ce qu’il entreprenait. Ça s’illustrait au tableau d’affichage par un superbe hat-trick composé aux 49e, 66e et 88e minutes de jeu… Il n’y a pas eu de match ce dimanche à la Verte Chasse entre deux équipes qui se suivaient pourtant au classement général. La bonne opération est pour Péruwelz qui reprend sa place dans le top cinq.