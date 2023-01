Promotion dames : Masnuy bat Lessines (2-3) mais quel beau duel au sommet !

Dès le coup d’envoi, dans l’ambiance des grands jours, la nervosité suscitée par l’enjeu est palpable sur le terrain, puisque le premier set est d’abord truffé de fautes directes de part et d’autre. Mais les joueuses prennent leurs marques et le score s’équilibre jusqu’à ce que, après avoir encaissé deux points sur de bons services, les locales réagissent par des attaques puissantes de Marine Demaret et un bloc très bien organisé par les centrales. Elles prennent l’avantage (12-8 puis 19-16). Masnuy refait son retard et l’on assiste à un festival de défenses et d’attaques qui maintient les équipes au coude à coude jusqu’à 26-27. Les locales ont déjà sauvé trois balles de set, mais Masnuy s’adjuge finalement la manche sur la quatrième, grâce à un service très puissant d’Ashley Thiry, qui ne laisse aucune chance à la réception locale.

On assiste pourtant à un départ tonitruant de Lessines en début de deuxième set, grâce d’abord à de bons services de Caroline Flament puis aux attaques d’une Marine Demaret déchaînée au quatre. L’organisation locale au bloc est efficace, Jade Lefebvre rentre au service et l’écart monte vite: 17-12, puis 22-14 ! Les Masnuysiennes sont asphyxiées en réception et hésitantes au service. Les Lessinoises emportent le set 25-18 à leur deuxième balle de set, sur une attaque frottée de Maud Hernould. Les visiteuses prennent un bien meilleur départ au troisième set. Lessines revient au contact (6-6), mais leurs adversaires jouent bien, diversifient leurs attaques et prennent la tête, malgré une bonne résistance des locales (16-20). L’écart se maintient et de bons services de Morgane Decarnoncle permetteront à Masnuy de s’imposer.

Le début du quatrième set est une fois de plus équilibré et même si les visiteuses prennent un temps l’avantage, les locales reviennent et les deux équipes se tiennent jusqu’à 16-16. Puis, Masnuy reprend l’avantage, mais Lessines joue juste et place bien les ballons et l’emporte au métier 25-20.

Le tie-break voit alors se jouer un duel entre Ashley Thiry et Marine Demaret, l’une donnant l’avantage à son équipe, l’autre ramenant la sienne au score. Mais les visiteuses resteront en tête et malgré trois balles de match sauvées, elles finissent par plier la rencontre au sommet 13-15.

À Masnuy, Patrick Jacobs était soulagé à l’issue de la rencontre. "On l’a emporté de justesse. Et c’est toujours dommage qu’il faille un vainqueur dans ce genre de circonstances. C’était franchement une super propagande pour le volley, déclarait le coach visiteur qui pourtant en a vu d’autres dans sa carrière. Et si ces deux équipes sont en tête, c’est n’est pas par hasard. Je ne pense pas faire offense à Saint-Ghislain, actuellement troisième, en constatant qu’elles dominent la série. On gagne et c’est l’essentiel. Il a fallu que je compose avec deux jeunes vu l’absence de ma meilleure centrale, Pauline Boitquin, malade. J’ai titularisé la toute jeune Lilou Grymonprez, 14 ans et demi. En début de match, on a évité le centre, mais Lessines a vite compris. Heureusement, le remplacement de Lilou par Trinity Arnould à partir du troisième set a changé la donne. On a davantage perturbé leur bloc. Mais que cela a été difficile."