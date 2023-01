Première victoire de la saison pour Merksem: merci l’Estu !

Mais c’est plutôt Merksem qui a profité de l’aubaine pour enfin débloquer son compteur après plusieurs mois de galère. "C’est trop bon !" Les premiers mots de Guido Hens, le président du club flandrien, donnaient une bonne idée de tout le soulagement ressenti pour cette équipe que l’Estu retrouvera très vite, lors des play-down que les quatre derniers classés de la phase classique joueront pour éviter le seul siège basculant en N2.

Tournai voulait profiter du match de samedi pour marquer son territoire en vue de ces prolongations de saison. Raté ! Pourtant, l’Estu s’est accroché tout au long de la rencontre, le score passant en première mi-temps de 4-4 à 10-10, pour s’arrêter à 13-14 à la mi-temps. La reprise ne changeait pas la donne, tout restait serré et équilibré. Les Tournaisiens restaient devant à la 40e mais cela ne tenait toujours qu’à un but: 16-17. Dix petites minutes plus tard, le score s’inversait toutefois, Merksem prenant les commandes (22-21). La fin de la partie n’était pas faite pour les cœurs sensibles car Tournai réussissait à égaliser à 24-24 à la 55e. Mais Merksem avait le dernier coup de rein décisif, s’appuyant sur Weber, sept buts, et aussi Allaf, huit goals, pour montrer à tous, l’Estu en premier, qu’il aura son mot à dire lors des play-down et qu’il n’est pas le descendant tout désigné.