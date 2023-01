Hérinnes est entré bille en tête dans la rencontre ce qui a eu le don de déstabiliser des visiteurs peu à leur affaire. Derrouaz va ouvrir la marque et Bapes la doubler. Derrouaz fait 3-0 avant un but de Duret diminuant le score. C’est 3-1 à la mi-temps et tout reste à faire pour les Hérinnois… Mais Bapes sert Derrouaz pour le 4-1 ! C’est ensuite Mameche et Stien qui font évoluer le marquoir à 6-1 avant la diminution des chiffres par Castel. Ere va pousser dans le dernier quart d’heure de la rencontre mais Hérinnes, conscient de son exploit, va bien résister et empocher les trois points.

Bléharies – Péruwelz B 1-1

Une rencontre serrée entre deux équipes qui sont bien en place. À la 27e minute, sur une longue remise en jeu, Vanhoutte ouvre la marque en faveur des visiteurs. Bléharies est peu dangereux et rentre à la pause avec un déficit d’une unité. En seconde période, le gardien local André est très bien positionné pour sortir au-devant des attaquants de Péruwelz en jouant pratiquement comme dernier homme. À la 86e, un coup franc dévié par le mur atterri chez Marghem qui expédie une fusée des trente mètres en pleine lucarne pour l’égalisation.

Velaines – Thumaide 0-1

Une très belle première période avec un jeu chatoyant de part et d’autre. Les locaux Devos et Bourichon vont avoir les premières opportunités qui manqueront néanmoins de justesse. Après la pause, Velaines fait reculer son adversaire du jour mais est victime d’une perte de balle en zone offensive qui amène le seul but de la rencontre qui est inscrit par Tevel. Une défaite amère pour les joueurs velainois qui appelle à la revanche.

FC Tournai B – Havinnes 7-2

La D3 ne jouant pas, l’équipe B tournaisienne a pu profiter du renfort de quelques cadres jouant à l’échelon supérieur. Cela s’est vu sur le terrain où Ridelle et Ze vont porter la marque à 2-0 à la 20e. Peu chanceux de devoir affronter les Pio, Ivanof et autre Zanzan, Havinnes va revenir avec d’abord un but de Flamant de la tête suite à un corner et un autre de Duthye résultant d’un envoi lointain. Tournai va reprendre l’avantage juste avant la pause par l’intermédiaire de Marquette. Après les citrons, Marquette y a d’une nouvelle réalisation (4-2). Ze fait 5-2 en inscrivant le penalty consécutif à une faute sur Marquette. C’est Ridelle et Zanzan qui seront les deux derniers artificiers locaux.

Luingne B – Pays Vert B 0-2

Pas évident du tout pour T. Lamblin de reprendre la direction d’une équipe juste 48 heures avant la première rencontre, alors qu’il dirigeait jusque-là les U17. Luingne a joué en procédant par de trop longs ballons, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Les visiteurs vont profiter de leurs hésitations pour faire 0-1 à la 19e par Collie et doubler la mise à la 41e par Vandenborre. La deuxième période ne sera pas d’un meilleur niveau, les visiteurs se contentant de gérer leur avance face à des locaux qui resteront muets devant.

Béclers – Esplechin 0-1

Esplechin bénéficie d’un penalty en début de rencontre, Verhoestraete arrêtant l’envoi de Dubois. Un coup de réparation est ensuite oublié sur Chotin. Dubois inscrira le seul but de la rencontre en profitant d’une mésentente en défense. Pour le coach Philippe Breyne, c’est ensuite à une véritable parodie arbitrale qu’on assista. En effet, cantonné dans le rond central, l’homme en noir y est allé d’une généreuse distribution de cartes jaunes, huit au total, dans une rencontre qui ne le justifiait absolument pas. Une véritable farce aux yeux d’un entraîneur qui n’a pourtant pas pour habitude de charger le directeur de jeu de cette manière…

Ellezelles – Squadra Mouscron 3-1

Greco ouvre la marque pour les visiteurs en interceptant un ballon d’attaque adverse et en filant seul au but. C’est ensuite une faute de main dans le rectangle qui permet à Neukermans d’égaliser sur le penalty justement sifflé. Vanderroost s’essaie alors sur une frappe lointaine et fait 2-1. Greco voit son envoi venir heurter la latte juste avant la pause. Mawait, le gardien visiteur, se met en évidence sur un triple essai qu’il repousse. À la 89e, Neukermans récupère le ballon, s’enfuit seul et va fixer les chiffres à 3-1 pour une victoire alors assurée.

Escanaffles – Rongy 2-1

Les Sucriers vont galvauder en première période. Rowie et Tola vont toucher le poteau, Maertens faisant de même en tirant un penalty accordé à ses couleurs. Thulier va néanmoins ouvrir le score suite à un service de Maertens. C’est 1-0 à la pause. Rongy pousse dès la reprise et égalise fort justement par Altruy (1-1). C’est via un coup franc de Hempte que Maertens aura le coup de tête victorieux pour son équipe qui avait bien besoin de ces trois points dans un fond de tableau qui n’est pas resté statique.