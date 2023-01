P2B : Ellignies-Frat, un écart au marquoir bien trop important

Ce sont deux équipes aux ambitions diamétralement opposées qui se rencontraient à la Pommeraie. Si les locaux semblent bien partis pour assurer leur maintien, la Fraternité connait un beau regain de forme depuis l’arrivée de Benjamin Verhelle à la tête de l’équipe. Pourtant, les coalisés Herseautois sont pris à froid en début de rencontre (13-5), le mérite revenant à une équipe locale, bien emmenée par Steven Normand, qui s’appuie sur un jeu collectif et sur beaucoup d’adresse à distance. Les visiteurs, qui n’alignaient que sept joueurs en se privant de pions importants comme Legrand, Lakliaa ou David Verhelle, vont alors faire parler leur expérience pour revenir. "La Fraternité a su casser le rythme du match et en a profité. Pendant quelques minutes, on ne joue plus et on les laisse passer devant", regrettera plus tard Benoit Devleeschauwer.

Bien vu car avec un Demeyere très chaud aux tirs, un Sylvestre s’appuyant sur sa vitesse et un El Mesaoudi qui se fait plaisir, inscrivant 32 points, la Fraternité justifie son classement actuel tout en retenant la très belle opposition de son hôte. "On ne retiendra que la victoire car, après une mise en jambes laborieuse suite à un mauvais échauffement, on a joué avec nos forces. Pas question pour autant de s’emballer après ce bon début d’année. On va prendre match par match et sans se mettre de pression", explique Wesley Demeyere.

Son coach Benjamin Verhelle confirme également que malgré les bons résultats actuels, la Fraternité a encore du pain sur la planche: "On savait que ce serait un match piège et Ellignies prouvé qu’elle mérite bien mieux que son classement. De notre côté, on devra travailler les passes, améliorer le collectif et préparer les prochaines échéances avec sérieux, notamment le duel programmé dans trois semaines contre Stambruges."

Dans les rangs locaux, Marvin Skrypczak retenait surtout l’excellente mentalité affichée: "On joue de mieux en mieux et on pense déjà au match contre Maffle B qui, en cas de victoire, permettrait de prolonger notre bail dans la série."

Pour Benoit Devleeschauwer, l’objectif est d’atteindre le cap des dix succès: "Ce serait une bonne base pour préparer l’avenir, en sachant qu’on cherche un nouveau coach pour me succéder car, après six ans, il serait bon de trouver quelqu’un qui saure faire progresser ce chouette groupe."