Le derby ne tarde pas à démarrer avec une première tentative qui aurait pu valoir un but à chaque équipe. Staessens force Van Nieuwenhuyze à claquer, la réponse de Paelinck échouant de peu. Delvingt sort encore un coup franc du même joueur. Tout ça en un peu plus de vingt minutes ! Un centre tir de Yakassongo donne l’avance à Isières à la 53e mais un débordement de Deotto permet à Ritière d’égaliser sept minutes plus tard. Paelinck lancé en profondeur tergiverse et manque le 2-1. La JS est punie sur une longue remise en touche de Baudoux reprise de la tête par Piette. Isières pousse, Enghien défend et a très chaud sur une aile de pigeon de Moreau qui s’écrase sur la transversale à la 80e. "On peut être fier de nous, souriait Andrew Ritière qui a remis les équipes à égalité. Sur un terrain compliqué, en étant mené, on a réussi à émerger sur une de nos forces. Le grand mérite a été d’y croire jusqu’au bout sans se poser de questions." Jibé Yakassongo avait ouvert la marque: "Franchement, je croyais avoir fait le plus dur mais on ne peut pas prendre ce genre de buts. Je préfère retenir le positif. On a vu pas mal de bonnes choses. Dommage ce coup d’arrêt mais on avait pris les trois points miraculeusement à l’aller, ça s’équilibre. On savait que le match allait se jouer sur des détails, on n’a pas su les gérer. C’est un bon apprentissage pour nos jeunes." "Et maintenant, on va aller boire des coups !", concluait Momo Deme avec un large sourire…

Étoilés Ere – Herseaux 1-2

"C’était un non-match total en première mi-temps. On avait 11 piquets sur le terrain, sans motivation ni envie. Ça aurait pu être 0-3 à la pause sans quelques parades de Spreux, explique Julien Collie. Certes il y a des conditions extra-sportives compliquées depuis un petit temps avec l’absence d’eau chaude et de chauffage. On vient de nous annoncer qu’une solution sera trouvée. En attendant, j’aurais préféré voir mes joueurs se défouler sur la pelouse." Où, justement, Herseaux menait 0-2 à la pause. Monier marque le premier but sur corner, la défense oubliant de le coller. Suite à une perte de balle dans le milieu, Leblond fixe Spreux après une reconversion et inscrit le 0-2. La bonne demi-heure des visités en seconde période avec la rentrée intéressante de Fidalgo et Vandecasteele est insuffisante. Tout comme la réduction du score sur un autogoal signé Ballenghien. "On a du mal à marquer en ce moment. Si ça continue, on va devoir regarder vers le bas."

Hensies – Estaimbourg 1-2

"Estaimbourg a joué une bonne première période alors qu’on était en dessous. Mais le 0-2 à la mi-temps était forcé", estime Michel Derouck. Après l’ouverture du score par Dubrulle sur corner, Stevens loupe de peu l’égalisation sur une reprise de la tête qui passe à côté. Devianne et Dekoster toucheront respectivement le poteau et la latte sur la même action, mais c’est sur un centre de Delattre repris en un temps par Devianne qu’Estaimbourg inscrit le 0-2. Au retour des vestiaires, R. Ranocha fait 1-2 suite à un centre venu de la droite. "On a eu une réaction d’orgueil après la pause. On a poussé mais il nous a manqué un but. Vu l’état du terrain, on a vu un beau match. On perd contre une belle équipe." Les visités auraient pu encaisser sur contre-attaque, mais à l’image du loupé de Devianne à la dernière minute, seul face au but alors que le gardien était monté sur coup-franc, Estaimbourg n’a pas réussi à se rassurer avant le coup de sifflet final.

REAL B – Wiers 1-0

"On est content des points mais pas de la manière. Durant le dernier quart d’heure on se crée au moins trois grosses occasions qu’on ne concrétise pas. Si on avait mis la moitié, le score aurait été de 2 ou 3-0", juge le T1 lessinois. Pourtant la REAL a vite mené après un bon mouvement et un centre en retrait conclu par Ghisbain. Les gars de Ronny Roelen se font avoir par le faux rythme de Wiers et les maintiennent en vie, les Wiersiens poussant et se créant quelques petites opportunités. "Chapeau à cette équipe bien organisée, courageuse et qui n’abandonne pas", lâche Ronny.

Néchin – Biévène 3-0

Néchin rentre bien dans la rencontre en mettant la pression sur Biévène qui a du mal à défendre mais fait mal en contre, Carnoy sauvant le 0-1. "On s’est endormi après 25 minutes. Biévène était bien en place et nous a bouffés dans tous les secteurs. On a reboosté le groupe à la mi-temps et ça a marché avec une bonne réaction", analyse Philippe Deschryver. À la 52e, Vanleynseele suit la frappe de Lecoustre repoussée par Peremans pour le 1-0. Quelques minutes plus tard, Barah récupère le ballon et sa frappe du gauche des 25 m fait mouche. Carnoy permettra aux siens de rester dans la partie, arrêtant deux belles possibilités des visiteurs. À dix minutes du terme, Comere donne au score son allure finale, pressant la défense sur le flanc et lobbant le gardien des 20 m ! "On a encore composé avec des réserves dans l’équipe, qui ont de nouveau prouvé", conclut le T2 néchinois.

Templeuve – RUS Tournai 3-1

"Je suis très fier de mes joueurs, assène Jean-Do Vessié. Cela fait deux semaines consécutives qu’il y a de l’envie, de l’investissement et de l’intensité. On ne peut être que satisfait". Templeuve démarre bien et marque après 5 minutes sur une action de Zenner et Van Cauter, dont le centre est repris par Andal. Un marquage défectueux sur corner permet à l’Union de réagir, mais la tête de Sakanoko est arrêtée par Van Cauter. Andal score à la 33e sur une superbe passe de L. Croin. Templeuve se montre un peu nonchalant en seconde période et Sakanoko réduit le score à la 55e. Le match s’équilibre, l’Union joue son va-tout mais c’est Andal qui met un ballon imparable dans les filets à la 70e, lancé par Van Cauter sur récupération d’Hovine. A. Croin recevra une seconde jaune en fin de match.

Anvaing – Pays Blanc B 2-1

Suite à un souci professionnel, Bruyneel ne prend sa place dans les cages qu’à la 30e et y est remplacé momentanément par Coppin. Anvaing a rapidement des occasions. Descamps tergiverse trop après un premier tir de Bruyneel repoussé par le gardien qui écarte encore deux frappes consécutives de Duvivier un peu plus tard. Mais c’est Delannoy sur coup-franc direct et sur l’unique tir cadré de son équipe en première période qui fait 0-1. "Le 1-1 est rapide et signé Descamps qui surgit sur un centre, dit Fred Rousseau. Il y a ensuite un festival d’occasions en notre faveur, à l’image d’un essai de Dendauw sauvé sur la ligne à la 23e mais on ne parvient pas à les transformer." Le PaysBlanc se réveille un peu en deuxième mi-temps et le match s’équilibre. Cependant, c’est Anvaing qui l’emporte. Après un coup-franc mal donné des visiteurs, les Anvinois traversent le terrain en trois passes et Duvivier va lober Carbonnelle à la 56e.

Obigies – Montkainoise 2-1

"C’était un très mauvais match de mon équipe. On n’avait rien à revendiquer, on ne retiendra que les trois points. J’avais changé mon système suite aux indisponibilités mais ça n’a pas fonctionné. Je suis revenu à l’habituel en fin de première période, on a été un peu meilleur mais sans être bon pour autant", explique Fabien Delbeeke. Kain marque après l’effort individuel de Chamart qui traverse le terrain et centre pour Gashi. Pottiez égalise en début de seconde mi-temps sur un centre côté droit de Joseph. Leclercq fixe le score à 2-1 sur penalty, Hovine étant arrêté fautivement dans le rectangle lors d’un dribble. À la dernière seconde, Sory, fort avancé, accroche Spreux après que celui-ci l’ait dribblé, et reçoit une rouge.