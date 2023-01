P1 : réalisme suffisant pour Courcelles face à Luingne

Malgré cinq titulaires suspendus, Courcelles a remporté un match important dans la lutte pour le maintien. Après trois occasions galvaudées, il réussissait à déflorer le marquoir via Vandewalle. La suite était plus facile, l’efficacité, pour ne pas dire le réalisme froid, était au rendez-vous, Vandewalle encore et Altintas donnant un avantage confortable aux locaux. Face au mur, Luingne réduisait néanmoins la sévérité du score par Delcourt juste avant la rentrée aux vestiaires. Mais les espoirs luingnois étaient vite annihilés puisqu’il fallait moins de dix minutes à Altintas pour redonner trois buts d’avance à ses couleurs. En manque de percussion, Luingne ne pourra pas remettre en question le succès courcellois. Voilà un tout petit point sur six pour les hommes de Giovanni Seynhaeve face à deux concurrents directs avant de se rendre à Belœil le week-end prochain. La lutte pour le maintien en première provinciale est loin d’être terminée pour les promus mouscronnois.