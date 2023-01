Molenbaix supérieur, « sept » évident !

Un premier dégagement de George contré par Renard aurait pu permettre à Ramser de scorer dans la première minute de jeu, mais le lob ne fait que titiller la barre transversale. Molenbaix se montre très rapidement plus réaliste: Dezitter lance Sylla qui bat déjà Cuzzucoli d’un tir croisé. Le jeu est équilibré mais les attaques visiteuses sont tranchantes. Sur un corner, Duchatelet remet en retrait vers Sylla dont la reprise est stoppée par la main de Haillez. Sylla botte la sanction, Cuzzucoli repousse dans les pieds de Dezitter qui double la mise.

Après une nouvelle alerte de Sylla, Ciot enlève beaucoup trop son envoi sur un ballon renvoyé par George sur un essai de Renard ! Les visiteurs prennent l’avertissement au sérieux: si Petit place d’abord sur le poteau via les poings de Cuzzucoli, il ne loupe pas la seconde opportunité, se servant cette fois du montant comme allié. À la pause, les actions antoiniennes sont en nette perte de valeur.

Dès la reprise, le tir joliment brossé de Vancauwemberge rasera le montant molenbaisien. Les visiteurs répondent du tac au tac, Fiston lançant Sylla qui gagne à nouveau son duel avec le portier local. Si un penalty aurait pu être sifflé sur Petit, celui-ci va se venger en envoyant sa demi-volée puissante dans les filets de Cuzzucoli pour le score de forfait. Gonzalez et Dekampener n’alourdissent pas la marque, mais ce dernier se rattrape bien en prenant deux défenseurs locaux de vitesse avant de s’en aller battre le gardien visité.

Le Pays Blanc a alors l’occasion de réduire la punition via un penalty commis par Rei sur Haillez mais Ciot envoie la sanction dans les nuages via la barre ! Et sur le contre, une perte de balle défensive antoinienne permet à Dekampener de signer un doublé. Un dernier heading de Lesage sur un corner de Ciot ne permet pas aux hommes de Jacques Depreter de sauver l’honneur.

Ce dimanche, il n’y avait pas photo entre les deux équipes régionales, surtout au niveau du réalisme offensif.