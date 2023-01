Le Pays Vert bat Aische pour faire son entrée dans le Top 5

Face à une équipe qui n’avait plus été battue depuis la mi-novembre et un soir de sortie à Mons, le Pays Vert savait qu’il allait falloir sortir les barbelés car Aische et sa réputation de meilleure attaque, c’était du lourd annoncé ! On ne claque pas sept buts à Tertre ou cinq à Uccle par pur hasard... Et, plus récemment, on ne s’en va faire 2-2 à Schaerbeek ou 3-3 à Tournai pour rien. "On savait bien à quoi s’attendre, ce n’était pas n’importe qui en face, assurément la plus force offensive de la série, et on a fait en sorte, même si tout n’a pas été parfait, que le résultat soit à la hauteur de nos espérances, histoire de signer ce 9 sur 9 que l’on souhaitait et qui nous permet de garder l’adrénaline pour la suite", notait, au coup de sifflet final, David Bourlard.

Ses hommes ont eu la bonne idée de prendre tout de suite le match en mains, Mangunza étant contré par Rousseau et El Araïchi envoyant un lob sur la barre du portier aischois qui, à son plus grand étonnement, était à la base du 1-0 sur penalty de Hospied à la 30e lorsque le ref estimait son intervention fautive sur Vandeville venu à sa rencontre. "Il n’y a jamais péno ! Je touche la balle avant que l’attaquant ne vienne me heurter de lui-même, râlait Vincent Rousseau. On n’était déjà pas bien dans le match à cause d’un manque d’envie dans les duels contrairement aux Athois, mais ce but littéralement offert par l’arbitre a compliqué notre tâche et orienté la suite."

Tout s’enchaînait alors rapidement contre les Aischois. À la 33e, Vandeville faisait 2-0 d’un tir au ras du poteau. À la 35e, Maisin voyait rouge direct en accrochant ce même Vandeville qui filait au but et qui, trois minutes plus tard, obligeait Rousseau à une jolie parade du pied.

Charlo arrête un penalty

Sur le velours pour entamer la reprise avec ses deux buts d’avance et un joueur de plus, le Pays Vert se loupait toutefois en offrant l’occasion à son adversaire de réduire la marque. Catinus se faisant balancer dans le rectangle à la 52e mais Dethier butait d’abord sur Charlo, puis sur le poteau. "On n’en veut pas à Laurent car ça arrive, mais cette seule action est à l’image de notre prestation, c’était un jour sans", précisait Vincent Rousseau.

Derrière ça, Ath ne ratait, lui, pas l’aubaine de se mettre à l’abri. À la 59e, El Araïchi faisait 3-0 d’un petit pointu sous le gardien après un excellent travail de Hospied et un relais de Vandeville. Tout était dit, même si le Pays Vert bafouait alors un peu son football, et ce n’est pas le but de Dethier à la 83e qui changeait la donne. "Il y a ce relâchement après le repos qui ne me plaît pas mais, pour le reste, on a mis de superbes buts sur des phases que l’on bosse beaucoup en semaine, relevait David Bourlard. Et c’est quelque chose qui, pour un staff, est plaisant." Comme le 9 sur 9 réalisé ! "C’est bien, ça reflète les qualités de ce groupe, mais ne nous arrêtons pas à ça ! Il y a encore mieux à faire."