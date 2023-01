En ce début 2023, Acren et Verlaine étaient dans deux dynamiques opposées. La Real restait sur deux succès alors que les visiteurs venaient de perdre deux fois. Et la série s’est poursuivie ce dimanche… Les Camomilles signent le 9 sur 9 alors que c’est un troisième revers pour les Verlainois.

C’est pourtant eux qui mettaient le pied sur le ballon d’entrée. Les Verts avaient quelques incursions mais ne parvenaient pas à se montrer réellement dangereux. Dans l’autre sens, Mayélé voyait sa frappe contrée en dernière minute (6e) avant que le nouveau venu, Raphaël Otikohambe, passe proche de son premier but. Mais Dengis sortait à propos.

Les deux blocs se contenaient bien, même si Verlaine semblait un peu au-dessus. Mais les hommes de Marc Segatto loupaient trois opportunités d’ouvrir le score. Ramadani voyait son envoi repoussé par Alexandre. Le portier acrenois était ensuite sauvé par son poteau sur une reprise de Doyen. Il s’employait encore sur une frappe flottante de Cubedo.

Le tournant du match tombait dès la sortie des vestiaires. À la 49e, Kone était lancé en profondeur sur la gauche. Il crochetait deux défenseurs vers l’intérieur avant de conclure en tacle. 1-0 au grand dam du staff verlainois. "Je suis frustré par les décisions de l’arbitre, déclarait Marc Segatto. Sur l’ouverture du score, il y a une main acrenoise en début d’action. Plutôt qu’avoir une faute, on subit le contre…"

Ce but permettait à la rencontre de s’emballer. Ramadani cherchait la lucarne mais voyait son envoi joliment repoussé par Alexandre. Sur le contre, Houzé récupérait un centre mal repoussé mais il butait sur Dengis.

Pour l’instant, cela tourne pour la Real

La tension était palpable sur le terrain. Comme le prouve le nombre de cartons distribués. Elle montait encore d’un cran quand le banc visiteur se levait comme un seul homme pour réclamer un penalty pour une faute de main de Youdjouen. Mais sans réaction de M. Frederico. Les Liégeois continuaient de presser. Mais à force de se découvrir, ils étaient proches de se faire punir. Fraîchement rentré, Condé débordait sur la gauche. Son centre au sol trouvait Houzé. Mais le milieu offensif loupait son contrôle alors qu’il était esseulé au petit rectangle.

En fin d’année 2022, les Camomilles auraient certainement payé après avoir loupé l’occasion de se mettre à l’abri. Mais en ce mois de janvier, la réussite semble être revenue de leur côté. Et l’exclusion de Soumah (85e), jauni une 2e fois pour avoir empêché un coup franc rapide, n’y changera rien ! Au contraire, Conde profitait d’un dernier contre pour doubler la mise. Bien lancé en profondeur, le Bruxellois plaçait parfaitement son ballon piqué au-dessus de Dengis.

Grâce à ce 3e succès en autant de rencontre, Acren se replace bien dans la colonne de gauche. Huitième, il revient à trois unités seulement de son adversaire du jour (NDLR: qui passe, lui, troisième après ce 0 sur 9). Mais plus important encore, la Real réalise enfin une clean-sheet. Ce n’était plus arrivé depuis la venue de Seraing. C’était le 9 octobre dernier déjà ! De la sorte, elle commence aussi parfaitement le rude triptyque qui la verra encore se déplacer à Warnant et Dison !